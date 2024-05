Il Cosenza passa ad Ascoli, Pulcinelli: «Non ci è stato dato un rigore. Record spettatori segno tangibile»

Pulcinelli, patron dell’Ascoli, ha parlato al termine della gara contro il Cosenza. I padroni di casa sono usciti sconfitti con Tutino che al 41′ del primo tempo, ha sbloccato il match regalando i tre punti ai padroni di casa. Il presidente si è poi soffermato sulla presenza degli spettatori per assistere al match.

«I due calci di rigore sono stati annullati correttamente. Non ci è stato dato invece quel rigore dove il portiere ha fatto fallo sul nostro giocatore. Senza parlare degli arbitri dobbiamo parlare di noi stessi. Dobbiamo cercare di fare i punti necessari in queste due gare che mancano. Mi auguro che ci sia un approccio di correttezza da parte del Cosenza che nella prossima gara affronterà lo Spezia. Oggi non abbiamo nulla da rimproverare, l’unica cosa è che non siamo riusciti a buttarla dentro. Dobbiamo continuare a lavorare per riuscirci. Il Cosenza oggi aveva molte motivazioni. Tutti gli errori che abbiamo fatto sono stati molti, da parte mia e dalla parte tecnica. Oggi abbiamo fatto il record di spettatori, segno tangibile della risposta. I problemi in attacco? I ragazzi stranieri fanno difficoltà ad ambientarsi, poi dobbiamo considerare l’infortunio di Pedro Mendes».