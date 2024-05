Vittoria Sudtirol sulla Ternana, Guida: «Ancora una volta gli episodi sono contro di noi»

Nicola Guida, patron delle Fere, ha parlato al microfono di AM Terni TV dopo la sconfitta della Ternana con il Sudtirol. I neroverdi sono usciti sconfitti dalla gara contro gli uomini di Valente, al termine di un match spettacolare: terminato sul punteggio di 4-3.

«E’ un momento molto delicato, una partita persa che fa male, l’avete visto tutti, la partita è stata condizionata dalla seconda ammonizione di Boloca che per me è stata eccessiva. Il rigore non posso giudicarlo, ma ancora una volta gli episodi sono contro di noi. La squadra però ha giocato bene e avremmo meritato di più. Ora contano le altre due partite, dobbiamo dare il massimo nelle ultime due partite. L’Ascoli ha perso, lo Spezia ha vinto, noi dobbiamo solo pensare al Catanzaro. Play-out? No, dobbiamo dare il massimo nelle ultime due partite. Oggi commentiamo un’altra partita dove avremmo meritato di più. La doppia ammonizione di Boloca ha condizionato la partita. Squadra? Non ho visto i ragazzi, immagino l’umore sia sotto i tacchi. Pensiamo a domenica, senza commettere alcuni errori che ci sono stati. In 11 contro 10 ci hanno battuto. Siamo andati anche in vantaggio ma il risultato ci penalizza un’altra volta. I tanti infortuni hanno condizionato la difesa? Si sono fatti male Sgarbi e Capuano, li abbiamo avuto molte defezioni ma se la giocano quelli che ci sono. Non hanno fatto male anche oggi ma commentiamo un’altra sconfitta. Non credo ci sia mancato, è stato sostituito perché siamo rimasti in dieci, stava facendo pressing, stava dando tutto».