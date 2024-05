Coppa Italia: l’Atalanta non si vendica, la Juventus vince 1 a 0 e alza il trofeo. Decisivo Vlahovic

La Juventus vince la Coppa Italia 2023-24. Allo stadio Olimpico di Roma ai bianconeri basta il gol di Dusan Vlahovic, siglato al 4′, per stendere l’Atalanta, alla quale non riesce la vendetta dopo la sconfitta per 2 a 1 nella finale di tre anni fa. Prestazione di massima organizzazione e solidità da parte degli uomini di Massimiliano Allegri che, dopo aver sbloccato la gara con la rete del serbo, su imbucata di Cambiaso, non concedono nulla di pericoloso agli avversari nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa l’Atalanta prova a spingere il piede sull’acceleratore, ma rischia di finire sotto di due gol per via della doppietta di Vlahovic, annullata dal Var per fuorigioco. Si rimane sullo 0-1, Lookman cerca di trascinare i compagni ma il suo tentativo da fuori area termina sul palo. Successivamente traversa di Fabio Miretti da posizione ravvicinata.

Dopo sei minuti di recupero, diventati otto per via dell’espulsione del tecnico bianconero, arriva il triplice fischio dell’arbitro. 15esima vittoria della Coppa Italia nella storia della Juventus, mentre continua la maledizione per mister Gasperini, il quale perde la sua terza finale sulla panchina dell’Atalanta.