Successo del Sudtirol sulla Ternana, Valente: «Dedico la salvezza alla squadra»

Valente, tecnico del Südtirol, ha parlato al termine della gara vinta contro la Ternana. Match spettacolare quello della squadra di Valente, con la Ternana che non si è lasciata andare alla sconfitta: con il match che è dunque terminato sul punteggio di 4-3.

«Sono emozionato e contento, sono contento di avere un gruppo così pazzo e di aver conquistato questa salvezza. Devo ringraziare il direttore Paolo Bravo e Fink per quello che è accaduto il 4 dicembre. La mia idea è cresciuta in questi anni, così come il mio modo di allenare e di interpretare il calcio. Ci hanno detto che non facciamo gol nelle ultime settimane e ne abbiamo fatti quattro. Ho visto la Ternana più volte, è una squadra tosta in ripartenza e penso che sia una squadra difficile da affrontare e da interpretare, ma alla fine ce l’abbiamo fatta e l’abbiamo portata a casa. La salvezza la dedico alla squadra, si è meritata questo traguardo, alla società che ha investito su di me e al mio staff».