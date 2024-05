Cittadella sconfitto a Como, Gorini: «C’era un fallo netto su Carriero, meritavamo i tre punti»

L’allenatore del Cittadella Edoardo Gorini, nella conferenza stampa post partita si è espresso dopo la sconfitta subita in casa del Como. Il tecnico si è soffermato anche su alcune decisioni arbitrali a suo dire dubbie.

«Il commento sulla gara è molto sintetico e semplice: meritavamo di vincere ed abbiamo perso al 94′ con un gol viziato su fallo netto ai danni di Carriero. Solitamente non mi lamento, ma gli episodi fanno la differenza in tutte le gare. In occasione della rete di Goldaniga c’è un fallo su Vita al limite dell’area prima del corner e poi su Carriero in mischia viene preso per il collo prima di prendere palla. Barba, che ha spinto Carriero, è quello che rimette il pallone in mezzo per il colpo di testa di Nsame da cui nasce il tap decisivo di Goldaniga. La sintesi è evidente e chiara. Faccio i complimenti alla mia squadra, probabilmente abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della stagione, fa male uscire da Como senza nemmeno un punto dopo una gara, al netto delle occasioni da gol, in cui meritavamo i 3 punti».