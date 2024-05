Serie B: il Parma è in A, a Bari basta l’1-1. La Samp batte il Lecco ed è a -3 dal Palermo. La classifica aggiornata

Terminano i match di Serie B valevoli per il 36^ turno del campionato cadetto. Nella prima frazione di gioco vige l’equilibrio in tutti campi, con tre match al riposo sullo 0-0, tranne per Feralpisalò-Brescia. Uno scoppiettante botta e risposta che accende il pomeriggio.

Prima la sblocca Bisoli al 4′ a cui risponde Dubickas al 9′. I padroni di casa la ribaltano con La Mantia al 29′ prima della doppietta di Bisoli a sistemare i conti.

Nella ripresa si sbloccano anche gli altri match. Il Bari prima passa in svantaggio contro il Parma grazie alla rete di Bonny, poi è Di Cesare da vero capitano a caricarsi la squadra sulle spalle: con un destro chirurgico infila la sfera nel sette. In Reggiana-Modena è Gondo a sbloccare il match su rigore per gli uomini allenati da Nesta. La Sampdoria la sblocca su angolo grazie al gol di Pedrola all’82’. Il pari del Parma basta per decretare il ritorno in Serie A.

I RISULTATI

Bari-Parma 1-1 (Bonny 50′; Di Cesare 68′)

Feralpisalò-Brescia 2-2 (Bisoli 4′, 32′; Dubickas 9′; La Mantia 29′)

Lecco-Sampdoria 0-1 (Pedrola 82′)

Reggiana-Modena 1-0 (Gondo 64′)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Parma 74

Como 71

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 60

Palermo 52

Sampdoria 49

Brescia 48

Sudtirol 46

Reggiana 46

Cosenza 45

Pisa 45

Cittadella 45

Modena 43

Spezia 40

Ascoli 37

Ternana 37

Bari 37

Feralpisalò 33

Lecco 26