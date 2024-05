Il Como supera il Cittadella, l’ex rosa Goldaniga: «Dobbiamo vincere tutte le partite da qui alla fine»

Al termine della vittoria in casa contro il Cittadella, l’ex rosa Goldaniga si è espresso in conferenza stampa. Suo il gol che ha deciso il match, regalando i tre punti ai lombardi, e proprio su questo punto il difensore si è voluto soffermare, con il club che è ad un passo dalla A diretta.

«Pazzesco segnare all’ultimo minuto sotto la curva in un momento così delicato perché comunque dobbiamo vincere tutte le partite da qui alla fine. Sapevamo l’importanza della gara e vincere così ha un sapore incredibile. Dobbiamo cancellare questa partita e ripartire perché domenica abbiamo un altro scontro difficile. Ogni tanto in mischia mi arriva il pallone, è stata fortuna e bravura di tutti crederci fino alla fine e siamo stati premiati. Non siamo stati brillantissimi ma ogni tanto bisogna vincere così anche le partite più sporche».