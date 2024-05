Venezia sconfitto a Catanzaro, Joronen: «Usciamo a testa alta»

Joronen calciatore del Venezia, ha commentato la sconfitta subita dai suoi contro il Catanzaro. I suoi sono usciti sotto di un uomo e sconfitti grazie alla rete di Iemmello sul finale. La gara, interrotta a causa del brutto tempo, è ricominciata in ritardo e terminata con un pesante ko per gli uomini di Vanoli.

«Abbiamo provato a fare tutto il possibile per la vittoria, ovviamente non siamo soddisfatti di questo risultato ma dobbiamo mantenere la concentrazione sulla prossima partita in casa davanti ai nostri tifosi. Usciamo a testa alta e con i piedi a terra da questa gara. Vogliamo ringraziare assolutamente i tifosi giunti qui a Catanzaro per averci portato energia per battagliare fino alla fine, ora vogliamo ripartire davanti alla nostra gente al Penzo che ci da sempre tanta forza».