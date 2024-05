Parma, Pecchia: «Promozione frutto di un lavoro di 24 mesi»

Nella giornata di oggi, presso la sala consiliare del Comune di Parma, si è tenuto un incontro fra il Sindaco e la squadra Crociata. Queste le parole di Fabio Pecchia, riportate da Parmalive.com:

«Grazie al Sindaco e all’amministrazione. Essere qui è una grande soddisfazione, è la fine di un lavoro durato 24 mesi. Come ho detto sempre prima di ogni partita, giochiamo per vincere ma facendolo insieme. Siamo un esempio di un’immagine di una città storica, di un’eccellenza. Se facciamo le cose con grande emozione, riusciamo a trasmetterle anche. La cosa più bella è aver trasmesso emozioni. La festa con la città è la dimostrazione di questo. Lo abbiamo fatto tutti insieme, con il Club e con una squadra invisibile che oggi non è qui. E’ un’unione fattiva e concreta, vogliamo continuare a vincere ma bisogna farlo davvero tutti insieme».

«Se siamo qui, perché il lavoro è stato fatto bene e – aggiunge il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli – questo ci riempie di orgoglio. E’ un successo che viene da lontano, figlio di tanto lavoro e di tanti sforzi. I numeri dicono che questa è stata ed è una squadra straordinaria. Sono rimasto colpito come tutti dalla piazza, sia dopo Bari sotto la pioggia con gente che ci ha aspettato fino all’1 di notte, e dopo la Cremonese quando siamo stati accolti fra due ali di folla. Vedere una città così è una soddisfazione per ognuno di noi, intima e profonda. Voglio sottolineare come questa squadra che, oltre a giocare bene a calcio, ha portato avanti un modo di essere come Parma nel rispetto dei comportamenti verso i propri tifosi, della propria città e degli avversari. Questi ragazzi hanno saputo dimostrare di essere una squadra, non solo un gruppo, unita da un unico obiettivo».