Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino destro spagnolo Ricard Sánchez, classe 2000 ed ex giocatore del Granada, è finito nel mirino di due club italiani: Venezia e Spezia. Entrambe le società stanno valutando il profilo del laterale, attualmente svincolato dopo l’esperienza nella Liga, come possibile rinforzo per la fascia destra.

