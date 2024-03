Valente presenta Spezia-Sudtirol: «I bianconeri non meritano questa classifica»

Federico Valente, tecnico del Sudtirol, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di sabato pomeriggio contro lo Spezia. Di seguito le sue parole, riprese da Cittadellaspezia.com:

«Lo Spezia al momento ha un posto in classifica che non ci sta. Ho visto le loro ultime partite, hanno qualità nel gioco e dobbiamo essere pronti ad affrontarli. Sono una squadra di qualità, ci verranno sotto, in uno stadio e in una piazza importante. Dovremo trovare le migliori soluzioni per sostituire Arrigoni che è squalificato, ma con la rosa che abbiamo qualcuno può prendere il suo posto e farà bene, come Peeters che è una possibilità.

Tutte le partite sono importanti. Noi continuiamo a pensare gara dopo gara. Ora ci troviamo di fronte lo Spezia e sarà molto importante come affrontiamo questo impegno: come squadra, come insieme per cercare di non mollare neanche un centimetro per andare avanti nel percorso intrapreso. Sarà importante prepararsi bene, studiare ancora la partita insieme alla squadra per farci trovare pronti. Torna a disposizione Vinetot, Arrigoni è squalificato, Pecorino infortunato, Rover ha lavorato bene con la squadra e, dopo il lungo infortunio con ricaduta, sabato sarà impegnato con la Primavera 2 per rimettersi in gioco gradualmente».