Vacanza in Grecia per Ronaldo: ricchissima mancia lasciata allo staff

Era il 2018, il Portogallo venne eliminato negli ottavi di finale dei Mondiali dall’Uruguay e Cristiano Rondalo decise di passare dieci giorni in Grecia con famiglia e amici: una soluzione per ricaricarsi sia dal punto di vista fisico che mentale. Secondo i media locali, il soggiorno greco ha lasciato molto soddisfatto il campione ex Real Madrid, grazie anche alla capacità dello staff del resort di aver tenuto lontano i paparazzi, permettendo al gruppo del portoghese di godersi le vacanze. Un servizio che Cristiano Ronaldo ha voluto premiare lasciando 2.000 euro di mancia a ciascuno dei dieci dipendenti, per un totale pazzesco di ventimila euro. Un bellissimo gesto che lo staff del resort ha ringraziato calorosamente: “È stato un onore e una grande esperienza prendersi cura di Cristiano Ronaldo e della sua famiglia. Un grande ringraziamento a Cristiano per aver fatto parte della nostra storia”.

