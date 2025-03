Un Palermo arrembante non va oltre il pari: contro la Sampdoria finisce 1-1

Finisce in parità il match del Ferraris tra Sampdoria e Palermo, con i rosanero che riescono a rimediare a una partenza disastrosa ma non trovano il guizzo per portare a casa i tre punti.

La gara si mette subito in salita per la squadra di Dionisi, che dopo meno di un minuto subisce il gol del vantaggio doriano: un errore clamoroso di Audero spalanca la porta a Coda, che non sbaglia e firma l’1-0. Il Palermo, però, reagisce con carattere, sfiorando il pari più volte con Brunori e Pohjanpalo. Il gol del pareggio arriva al 40’, quando proprio Pohjanpalo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, svetta di testa e batte Cragno, ristabilendo l’equilibrio.

Nella ripresa la partita cambia quando la Samp resta in dieci al 61’, con l’espulsione di Akinsanmiro per un fallo su Di Francesco. Forte della superiorità numerica, il Palermo spinge con insistenza, sfiorando il vantaggio con Brunori, Ranocchia e Magnani, ma la difesa blucerchiata regge. Nel finale, i rosanero continuano a premere ma senza trovare la giocata decisiva. Due punti persi per la squadra di Dionisi dopo una partita giocata all’attacco senza trovare però il colpo vincente.

Ecco la cronaca testuale

SECONDO TEMPO

90’+4′ – Triplica fischio termina qui la gara.

90′ + 2′ – Calano i ritmi in questo recupero.

90′ – Assegnati 4 minuti di recupero.

90′ – Ranocchia dalla bandierina mette in mezzo: ma l’arbitro ferma il gioco per fallo in attacco.

89′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo per un rimpallo sul tiro sganciato da Brunori in mezzo all’area.

87′ – La Sampdoria cerca di reagire nonostante l’inferiorità numerica, il Palermo difende bene.

84′ – Ultimo cambio per Semplici: fuori Veroli, dentro Riccio

79′ – Altro cambio per Dionisi, Segre rileva Pierozzi.

78′ – Palermo arrembante in questi minuti finali, conquista due corner di fila.

75′ – Pierozzi ammonito per fallo su Venuti, in quando diffidato salterà la sfida contro la Cremonese.

73′ – Primo cambio per il Palermo: dentro Le Douaron, fuori Verre

72′ – Ci prova la Samp a reagire: Niang entra in area e calcia colpendo l’esterno della rete.

70′ – Il Palermo forte della superiorità numerica è in pressing: Brunori dalla sinistra ci prova e calcia ma la palla finisce sul fondo.

68′ – Sugli sviluppi del calcio di punizione, Ranocchia sferra un tiro cross verso la porta che termina fuori.

67′ – Ancora un calcio di punizione per il Palermo per un fallo di Depaoli su Brunori.

62′ – Calcio di punizione per il Palermo: Ranocchia calcia, la palla viene respinta e la raccoglie Brunori che calcia di prima ma la sua conclusione viene messa in angolo.

61′ – Il Palermo riparte in contropiede con il duo Verre e Di Francesco, quest’ultimo viene atterrato dal neo-entrato Akinsanmiro che viene espulso.

58′ – Semplici effettua un triplo cambio, Sibilli, Akinsanmiro e Venuti entrano al posto di Coda, Oudin e Beruatto.

57′ – Palermo ancora all’attacco: lo scambio tra Pohjanpalo e Brunori viene sporcato e la palla finisce tra i piedi di Magnani che calcia e colpisce l’esterno della rete.

54′ – Ranocchia prova a servire Brunori, ma il servizio è troppo lungo e arriva prima tra i guantoni di Cragno.

49′ – Iniziativa personale di Pierozzi che recupera palla in mezzo al campo e si porta avanti: il numero 27 calcia da fuori area ma la palla finisce alta.

46′ – Inizia la ripresa senza cambi.

PRIMO TEMPO

45′ + 2′ – Termina qui il primo tempo

45′ – Assegnati due minuti di recupero.

40 – GOOOL PALERMO! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Joel Pohjanpalo di testa insacca e riporta il risultato in parità

39′ – Calcio di punizione per il Palermo per fallo di Curto su Brunori. Ranocchia calcia in area, Cragno salta, la blocca e la perde: ne approfitta Baniya che calcia di istinto calcia e finisce in calcio d’angolo.

34′ – Gomes si smarca ed entra in area, da posizione molto ravvicinata alla porta cross in mezzo ma trova solo il corpo di Altare che rischia l’autogol, Cragno la blocca.

30′ – Oudin dalla distanza calcia direttamente in porta, Audero la blocca in due tempi.

21′ – Sampdoria all’attacco: Coda riceve in area ma non colpisce bene, la palla arriva a Culto che calcia ma viene fermato da Di Francesco.

17′ – Palermo vicino al pari: Verre crossa in mezzo dalla destra, Brunori stacca di testa ma la palla finisce di pochissimo sopra la traversa.

13′ – Magnani crossa in area dalla sinistra, Pohjanpalo colpisce di testa ma la palla finisce fuori.

10′ – Occasione per il Palermo: Brunori parte e in area passa in direzione Verre, il centrocampista non riesce a colpire bene e perde il tempo giusto per calciare.

5′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo: Ranocchia mette in mezzo, la palla viene spizzata fuori area e arriva a Di Francesco che calcia da fuori ma spara alto.

1′ – Sampdoria subito in vantaggio. Una papera di Audero ha favorito Coda che ha subito sbloccato il match.

1′ – Inizia il match al Ferraris.

IL TABELLINO

SAMPDORIA: 94 Cragno, 2 Curto, 8 Ricci, 9 Coda (Dal 58′ Sibilli), 17 Meulentseen, 19 Niang, 20 Oudin (Dal 58′ Akinsanmiro), 21 Beruatto (Dal 58′ Sibilli), 23 Depaoli, 26 Altare (C), 72 Veroli. A disposizione: 29 Ceppi, 77 Chiorra, 4 Vieira, 5 Riccio, 15 Akinsanmiro, 18 Venuti, 24 Bereszynski, 28 Yepes, 33 Sibilli, 80 Benedetti, 84 Sekulov, 90 Abiuso. Allenatore: Semplici.

PALERMO: 12 Audero, 4 Baniya, 6 Gomes, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 17 Di Francesco, 19 Pohjanpalo, 24 Magnani, 26 Verre, 27 Pierozzi (Dal 79′ Segre), 28 Blin. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 3 Lund, 8 Segre, 11 Insigne, 14 Vasic, 20 Henry, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 25 Buttaro. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Perenzoni (Rovereto).

AA1: Di Iorio (VCO).

AA2: Trinchieri (Milano).

IV UFFICIALE: Zanotti (Rimini).

VAR: Di Paolo (Avezzano).

AVAR: Ferrieri Caputi (Livorno).

MARCATORI: Coda al 1′, Pohjanpalo 40′

NOTE: ammoniti Depaoli e Pierozzi. Espulso Akinsanmiro