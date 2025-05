Ultimo turno di Serie B: tra playoff e salvezza, tutti gli incastri

Con le promozioni già conquistate da Sassuolo e Pisa e il Cosenza matematicamente retrocesso, restano ancora tantissimi verdetti aperti nel campionato di Serie B, a cominciare dalla lotta per il terzo posto e la definizione della griglia playoff. Lo scenario completo è stato illustrato da Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, che ha analizzato tutte le combinazioni possibili in vista degli ultimi 90 minuti della stagione regolare.

Il terzo posto e il vantaggio nella griglia playoff

Secondo Capuano, lo Spezia potrà conservare la terza posizione, e quindi la “pole” ai playoff, con almeno un pareggio contro il Cosenza. In caso di vittoria della Cremonese a Pisa e arrivo a pari punti (64), il vantaggio negli scontri diretti (1-1 all’andata, 3-2 al ritorno per la squadra di Stroppa) premierebbe i grigiorossi.

Le insidie della corsa alla quinta piazza

Come ricorda Capuano sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia si garantisce il quinto posto con una vittoria o un pareggio contro la Sampdoria. Tuttavia, una sconfitta, unita a vittorie di Catanzaro e Palermo, la farebbe scivolare fino al settimo posto. In quel caso, la squadra di Caserta si ritroverebbe costretta a giocare il turno preliminare dei playoff in trasferta, senza il vantaggio del pareggio.

Cesena e Bari, duello per l’ottava posizione

Il Cesena, con i suoi 50 punti, è davanti al Bari (47) e si qualificherebbe anche con un pareggio. In caso di sconfitta al Braglia contro il Modena, i pugliesi avrebbero una chance vincendo a Bolzano contro il Südtirol. Capuano sottolinea come, a parità di punti, il Bari sarebbe favorito negli scontri diretti: 1-0 all’andata, 1-1 al ritorno.

La giungla salvezza: incroci e avulse

Il Corriere dello Sport evidenzia che il Mantova è salvo con un pareggio. Ma in caso di sconfitta, spiega Capuano, tutto dipenderà dalle combinazioni con le tre squadre a quota 40 (Frosinone, Sampdoria, Brescia) e dalla classifica avulsa. Nel caso di un arrivo a tre o quattro squadre, il Mantova potrebbe salvarsi per differenza reti generale o, in certe circostanze, per maggior numero di gol segnati.

Salernitana e Cittadella: salvezza o inferno?

Anche la Salernitana resta in corsa per la salvezza: deve vincere a Cittadella e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Un pareggio potrebbe non bastare, ma Capuano precisa che anche con una parità potrebbero aprirsi scenari di salvezza attraverso avulse a tre o cinque squadre. Il Cittadella, invece, ha un’unica opzione: vincere e sperare.