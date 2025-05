UEFA, ‘FootbALL Awards 2025’: premi per Federcalcio ucraina e Premier League

L’UEFA oggi ha premiato vari stakeholder del mondo del calcio ai UEFA FootbALL Awards 2025. Durante l’evento organizzato dalla UEFA sotto la guida di Michele Uva (Direttore UEFA per la Sostenibilità Sociale e Ambientale), sono stati premiati presso lo UEFA RESPECT Forum di Zurigo (Svizzera): la Federcalcio Ucraina, la Premier League, l’Everton e il Liverpool ed infine Carolina Morace, deputata al Parlamento europeo ed ex giocatrice.

Infine un commento da parte di Michele Uva: «I FootbALL Awards mettono in evidenza le organizzazioni che usano il calcio a fin di bene. Siamo orgogliosi di premiare i vincitori, che ci ricordano che il vero impatto del calcio va ben oltre il campo: risiede nella sua capacità di unire, elevare e creare un cambiamento duraturo nelle nostre comunità. Il loro impegno è un potente esempio di come il calcio possa promuovere un cambiamento significativo, sia nello sport che in tutta la società».