Gazzetta dello Sport: “Udinese-Palermo, le probabili formazioni”

Oggi alle 18.30 al Bluenergy Stadium l’Udinese affronta il Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia. Una gara secca, con in palio il pass per gli ottavi contro la Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, entrambe le squadre scelgono un turnover ragionato, ma con alcuni elementi di spicco titolari.

Le scelte di Runjaic

L’Udinese si schiera con il 3-5-2: tra i pali Nunziante, difesa composta da Palma, Kabasele e Goglichidze. A centrocampo Miller in regia, con Piotrowski ed Ekkelenkamp interni, Zanoli e Kamara sulle corsie. Davanti la coppia d’attacco è formata da Zaniolo e Buksa. In panchina Sava, Venuti, Bertola, Kristensen, Solet, Zemura, Rui Modesto, Ehizibue, Zarraga, Atta, Karlstrom, Lovric, Gueye, Davis e Bravo. Assenti Padelli e Bayo, con Okoye squalificato.

Come sottolinea ancora La Gazzetta dello Sport, c’è grande attesa per la prima da titolare di Nicolò Zaniolo, chiamato a rilanciarsi dopo l’esordio a gara in corso contro il Milan.

Il Palermo di Inzaghi

Inzaghi risponde con il 3-4-2-1: Joronen in porta, difesa con Veroli, Peda e Pierozzi. Sugli esterni spazio a Giovane e Gyasi, in mezzo la coppia Gomes-Blin. Sulla trequarti Vasic e Le Douaron agiranno alle spalle di Corona, confermato come centravanti titolare.

In panchina Avella, Pizzuto, Ceccaroni, Augello, Ranocchia, Segre, Palumbo, Brunori e Pohjanpalo. Non convocati Bani, Diakité, Bereszynski, Gomis e Bardi.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha deciso di ruotare sei-sette uomini rispetto al campionato, concedendo spazio a chi finora ha giocato meno.

Arbitri e diretta TV

La partita sarà diretta da Zanotti di Rimini, con assistenti Di Gioia e Di Giacinto. Quarto uomo Zufferli, al VAR Baroni, AVAR Prontera. Fischio d’inizio alle 18.30, diretta su Italia 1.

Una sfida che, conclude La Gazzetta dello Sport, rappresenta un test importante per entrambe: l’Udinese cerca riscatto dopo la caduta con il Milan, il Palermo sogna di regalarsi la Juventus.