Gazzetta dello Sport: “Zaniolo e Udinese. La ripartenza passa da Inzaghi”

UDINE – Dalla pesante sconfitta con il Milan al delicato impegno di Coppa Italia contro il Palermo. È questa la doppia faccia dell’Udinese, chiamata a trovare risultati sul campo mentre porta avanti iniziative importanti fuori dallo stadio. Come sottolinea Francesco Velluzzi su La Gazzetta dello Sport, la società friulana ha rafforzato il legame con il territorio e la squadra, organizzando un pranzo con le mogli dei calciatori e firmando una convenzione con l’Università di Udine per la sostenibilità ambientale e sociale.

L’accordo, spiega ancora Velluzzi su La Gazzetta dello Sport, punta alla riduzione della carbon footprint degli eventi sportivi, a migliorare l’esperienza dei tifosi con nuove tecnologie, a promuovere inclusione e sicurezza, e a diminuire l’impatto ambientale della mobilità legata allo stadio.

La prova del campo: c’è il Palermo

Oltre alle iniziative extra calcistiche, però, la parola passa al campo. L’Udinese di Runjaic affronta questa sera il Palermo di Pippo Inzaghi, squadra costruita per dominare la Serie B, come rimarca Francesco Velluzzi su La Gazzetta dello Sport. I rosanero hanno già collezionato tre vittorie e un pareggio, con nove gol segnati e l’ultima affermazione contro il Bari.

Il tecnico friulano dovrebbe concedere spazio a diversi giovani: tra i pali Nunziante, mentre a centrocampo Lennon Miller è pronto a mettersi in mostra. In avanti ci sarà l’attesa prima da titolare di Nicolò Zaniolo, già intravisto contro il Milan ma non ancora al meglio della condizione.

L’occasione di Zaniolo

Per Zaniolo, osserva ancora Velluzzi su La Gazzetta dello Sport, questa rappresenta un’occasione da non sprecare. L’attaccante ex Roma deve trovare ritmo e continuità per ritagliarsi un ruolo centrale nell’attacco friulano, complice anche l’assenza di Bravo e il mancato recupero di Bayo.

Le altre stelle offensive dell’Udinese potrebbero partire dalla panchina, così come nel Palermo dovrebbero restare inizialmente fuori Brunori e Pohjanpalo, insieme ad altri titolari come Augello, Ranocchia e Palumbo.

La scommessa di Udine

L’Udinese, conclude Francesco Velluzzi su La Gazzetta dello Sport, spera che Zaniolo possa rivelarsi una scommessa vincente, dopo quelle fallite di Brenner e Sanchez. Il pubblico friulano si attende una prestazione convincente già contro il Palermo, per rilanciare la stagione e dare fiducia al nuovo progetto di Runjaic.