Gazzetta dello Sport: “Modena e Cesena, scatto in vetta. Di Mariano protagonista e Klinsmann sabato sfida il Palermo…”

Nel nuovo equilibrio della Serie B, gli incroci di mercato tra Palermo, Modena e Cesena raccontano storie parallele che oggi ritornano d’attualità sul campo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno intrecciato rapporti significativi con entrambe le realtà emiliano-romagnole, cedendo e trattando calciatori che oggi sono diventati protagonisti in maglia gialloblù e bianconera.

Palumbo e Di Mariano, il doppio legame con Modena

Il Modena ha vissuto in estate una rifondazione tecnica profonda. Tra le scelte più pesanti c’è stata la cessione di Antonio Palumbo al Palermo, un innesto fondamentale per la mediana di Pippo Inzaghi. Contestualmente, la società emiliana ha puntato forte su Francesco Di Mariano, acquistato proprio dai rosanero. Una doppia operazione che, secondo la Gazzetta dello Sport, ha segnato una svolta: Palumbo è diventato il faro della costruzione del gioco del Palermo, mentre Di Mariano ha trovato nuova linfa in Emilia, diventando un punto di riferimento nel tridente di Sottil.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come questa scelta sia stata coraggiosa ma al tempo stesso produttiva: il Modena ha cancellato la sterilità offensiva dello scorso anno e il Palermo ha trovato maggiore equilibrio in mezzo al campo. Due decisioni diverse ma entrambe in linea con le ambizioni di alta classifica.

Klinsmann, l’affare sfumato col Cesena

Non solo Modena. Anche il Cesena ha vissuto un incrocio significativo con il Palermo. La Gazzetta dello Sport ricorda che il portiere Jonathan Klinsmann era a un passo dal vestire la maglia rosanero, prima che l’infortunio al gomito di Gomis facesse saltare l’operazione. Così il tedesco è rimasto in Romagna, diventando colonna della squadra di Mignani.

Un destino che sabato tornerà a incrociarsi sul campo, quando il Palermo farà visita al “Manuzzi” proprio a Klinsmann e compagni, in una sfida d’alta classifica che mette in palio punti pesanti.

Un triangolo di ambizioni

Come conclude la Gazzetta dello Sport, queste operazioni di mercato hanno creato un vero e proprio triangolo di ambizioni: il Palermo si è rafforzato con Palumbo, il Modena ha trovato entusiasmo con Di Mariano, il Cesena ha blindato Klinsmann. Ora, dopo i movimenti estivi, le tre squadre si ritrovano a lottare insieme nelle zone nobili della classifica di Serie B, con l’obiettivo comune di inseguire il sogno Serie A.