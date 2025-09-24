Corriere dello Sport: “Udinese-Palermo, le pagelle”

La sfida di Coppa Italia tra Udinese e Palermo ha offerto spunti interessanti e diversi protagonisti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i friulani hanno sfruttato a pieno i cinque minuti di blackout dei rosanero, con Zaniolo in versione trascinatore e il giovane Miller capace di lasciare subito il segno. Per il Palermo, invece, prestazioni altalenanti: bene Joronen e Peda, ma troppi errori in difesa hanno indirizzato la gara. Ecco i voti ufficiali riportati dal quotidiano sportivo.

Udinese (3-5-2)

Sava 5,5

Palma 6

Kabasele 5,5

Kristensen (20’ st) 6

Solet 5,5

Zanoli 5,5

Piotrowski 6,5

Karlstrom 6

Lovric (36’ st) sv

Miller 6,5

Ekkelenkamp (25’ st) 6

Kamara 5,5

Zaniolo 7

Gueye (25’ st) 6

Buksa 6,5

Davis (20’ st) 6

All. Runjaic 6

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 6,5

Piorozzi 5,5

Augello (1’ st) 6

Peda 6,5

Veroli 5

Gyasi 5,5

Ranocchia (1’ st) sv

Segre (20’ st) 6

Gomes 6

Blin 6

Giovane 5

Brunori (14’ st) 6

Le Douaron 6

Palumbo (1’ st) 6

Vasic 6

Corona 5

All. Inzaghi 6