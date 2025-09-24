Corriere dello Sport: “Udinese-Palermo, le pagelle”
La sfida di Coppa Italia tra Udinese e Palermo ha offerto spunti interessanti e diversi protagonisti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i friulani hanno sfruttato a pieno i cinque minuti di blackout dei rosanero, con Zaniolo in versione trascinatore e il giovane Miller capace di lasciare subito il segno. Per il Palermo, invece, prestazioni altalenanti: bene Joronen e Peda, ma troppi errori in difesa hanno indirizzato la gara. Ecco i voti ufficiali riportati dal quotidiano sportivo.
Udinese (3-5-2)
Sava 5,5
Palma 6
Kabasele 5,5
Kristensen (20’ st) 6
Solet 5,5
Zanoli 5,5
Piotrowski 6,5
Karlstrom 6
Lovric (36’ st) sv
Miller 6,5
Ekkelenkamp (25’ st) 6
Kamara 5,5
Zaniolo 7
Gueye (25’ st) 6
Buksa 6,5
Davis (20’ st) 6
All. Runjaic 6
Palermo (3-4-2-1)
Joronen 6,5
Piorozzi 5,5
Augello (1’ st) 6
Peda 6,5
Veroli 5
Gyasi 5,5
Ranocchia (1’ st) sv
Segre (20’ st) 6
Gomes 6
Blin 6
Giovane 5
Brunori (14’ st) 6
Le Douaron 6
Palumbo (1’ st) 6
Vasic 6
Corona 5
All. Inzaghi 6