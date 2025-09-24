Corriere dello Sport: “Palermo, c’è preoccupazione per Ranocchia”

Nonostante la prima sconfitta da quando siede sulla panchina del Palermo, Pippo Inzaghi non perde la fiducia. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico ha promosso la prestazione dei suoi uomini al termine della sfida di Coppa Italia: «Abbiamo fatto i 40’ più belli della stagione. Giocare con questo piglio in uno stadio di Serie A è stato straordinario. Dovevamo andare in vantaggio di almeno due gol, questa è l’unica pecca di stasera».

Il Palermo ha pagato caro il blackout nel finale di primo tempo, ma per Inzaghi resta l’orgoglio per la risposta della squadra: «Grande prova da parte di chi ha giocato meno, dimostra che abbiamo 20 titolari. L’uno-due subito a fine primo tempo avrebbe ammazzato un toro, contro giocatori di A succede che al primo tiro fanno gol. Nella ripresa era più difficile, ho dosato le energie. Spiace per l’infortunio di Ranocchia ma abbiamo anche reagito rientrando in partita nel finale».

L’allenatore rosanero ha poi voluto ringraziare i tifosi: «Sembrava di giocare in casa, peccato non aver dato loro la soddisfazione del passaggio del turno». Le parole di Inzaghi, riportate da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, restituiscono l’immagine di un gruppo compatto e motivato, pronto a ripartire già dalla prossima sfida di campionato.

Ranocchia ko, Peda sugli scudi

L’unica vera nota negativa, oltre al risultato, riguarda Filippo Ranocchia. Entrato ad inizio ripresa, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 20 minuti per un problema muscolare alla coscia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, oggi saranno valutate le sue condizioni, ma il recupero in tempi rapidi appare difficile.

In un reparto difensivo già ridotto – con Diakitè, Bani e il nuovo arrivato Bereszynski rimasti a svolgere lavoro personalizzato – è arrivata comunque una conferma importante. Patryk Peda ha segnato il suo primo gol in maglia rosanero e, come rimarca Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, ha offerto una prestazione di grande sostanza, adattandosi con personalità in due ruoli diversi senza mai perdere lucidità.