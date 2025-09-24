Giornale di Sicilia: “Palermo, che peccato. L’Udinese si prende la Juve”

Il sogno del Palermo in Coppa Italia si ferma ai sedicesimi, ma la prestazione dei rosanero lascia segnali positivi. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi ha giocato con personalità a Udine, spinta anche dai circa duecento tifosi che non hanno mai smesso di cantare sotto la pioggia. L’Udinese si è presa il passaggio agli ottavi, dove affronterà la Juventus, sfruttando al meglio un uno-due micidiale firmato da Zaniolo e Miller alla fine del primo tempo.

La partita aveva raccontato tutt’altra storia nei primi 40 minuti, dominati dal Palermo con pressing alto, aggressività e tante occasioni non sfruttate. Luigi Butera evidenzia sul Giornale di Sicilia come Corona abbia avuto le chance migliori per sbloccare il risultato, senza però riuscire a concretizzare. Alla prima occasione, invece, i friulani hanno colpito: prima con Zaniolo, favorito da una deviazione di Veroli, poi con Miller, pronto a ribadire in rete dopo un intervento miracoloso di Joronen su Buksa.

La ripresa ha visto Inzaghi inserire Palumbo, Augello e Ranocchia, cercando nuove soluzioni tattiche. Nonostante la squadra si sia allungata e abbia rischiato il tris, il Palermo ha trovato le energie per reagire nel finale. Dopo l’infortunio muscolare di Ranocchia, sostituito da Segre, la squadra ha alzato il baricentro fino a trovare il gol della speranza con Peda al 92’, sugli sviluppi di un corner. Un premio meritato per un difensore che ha mostrato solidità e coraggio in più ruoli.

Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il risultato finale (2-1 per l’Udinese) è bugiardo rispetto a quanto visto in campo. L’uscita dalla Coppa Italia, se da un lato lascia rimpianti, dall’altro può consentire di concentrare tutte le energie sul campionato, dove il prossimo appuntamento è la trasferta di Cesena, già considerata un primo snodo cruciale della stagione.

«Il Palermo saluta la Coppa Italia, ma torna a casa con la consapevolezza di essere una squadra vera», conclude Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, consegnando alla squadra di Inzaghi un elogio che va oltre il semplice risultato.