Giornale di Sicilia: “Joronen super, a Corona manca l’istinto killer. Le pagelle di Udinese-Palermo”

Il Palermo esce dalla Coppa Italia a testa alta ma con tanti rimpianti. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno disputato una gara di grande intensità, pagando però a caro prezzo le disattenzioni difensive nel finale di primo tempo. In evidenza le parate decisive di Joronen e la prestazione di Peda, autore del gol che ha riacceso le speranze. Più in ombra alcuni elementi del pacchetto arretrato, mentre davanti è mancato il guizzo vincente.

Joronen 7

Prima dice no a Miller e Zaniolo, poi deve arrendersi sul tiro del n. 10 perché c’è anche la deviazione di Veroli. Nella ripresa una serie di parate importanti che tengono in vita il Palermo.

Pierozzi 6

Costretto agli straordinari. Solita attenzione e niente strafalcioni, sui gol è senza colpe. Fuori nell’intervallo.

Augello 5,5

Un po’ svagato e qualche errore di troppo. Però è lui che mette la palla sulla testa di Peda per il gol della speranza.

Peda 7

Il più lucido in difesa sia quando gioca al centro, sia quando va a destra. In più il gol. Promosso.

Veroli 5,5

Non riesce a contenere Zaniolo e devia anche il tiro che manda ko Joronen. Da rivedere.

Gyasi 6

Anche lui mette altri minuti sulle gambe. Partita senza infamia e lode. La sostituzione al 45’ era prevedibile.

Ranocchia sv

Venti minuti, poi lo stop per un problema muscolare. Guaio che non ci voleva.

Segre 6

In campo a freddo, ci mette un po’ a carburare ma alla fine la sua presenza si avverte.

Gomes 6,5

Prima mezzora da leader. Strappa palloni, ricuce l’azione e la fa ripartire. Nella ripresa si perde un po’, ma non molla mai.

Blin 6

Per impostare si schiaccia anche sulla linea della difesa, dà ordine e aiuta in fase di contenimento. Quando passa in difesa, non piace per niente. Un po’ come l’anno scorso.

Giovane 5

Pesa l’errore sul secondo gol, quella palla doveva finire in tribuna, invece se la fa borseggiare da Piotrowski. Prima, buona personalità. Nella ripresa passa a destra, poi va fuori.

Brunori 5,5

Entra in un momento in cui la squadra è un po’ sgonfia, dovrebbe dare la scossa ma non ci riesce. Gli arrivano anche pochi palloni.

Le Douaron 6

Propositivo come sempre, ma anche impreciso. Però c’è sempre quando il Palermo recupera palla e riparte. Fuori nell’intervallo.

Palumbo 6

Gli manca il guizzo, ma porta un po’ di vivacità. Nel finale ci mette anche qualità, peccato che non serva.

Vasic 5,5

Novanta minuti interi dopo aver fatto lo spettatore. Primo tempo di sacrificio e anche con qualche fiammata, nella ripresa si vede poco.

Corona 6

Le migliori occasioni capitano a lui, purtroppo gli manca l’istinto killer. Fa valere il suo fisico, cala alla distanza.

Allenatore Inzaghi 6

Se la gioca con gli altri e non gli si può dare torto. Anche perché il Palermo, prima di andare sotto, fa un figurone. Ci prova con i cambi, l’infortunio di Ranocchia rovina i suoi piani perché deve bruciare l’ultimo slot.

Arbitro Zanotti 6

Nessuna decisione complicata da prendere. Bravo a gestirla quasi senza cartellini.