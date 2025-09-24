Corriere dello Sport: “Il Palermo si butta via. Gioia Zaniolo”

Il racconto di Guido Gomirato sulle colonne del Corriere dello Sport fotografa una serata storta per il Palermo, travolto da un blackout inspiegabile nei cinque minuti finali del primo tempo. Sino a quel momento i rosanero avevano tenuto il pallino del gioco, sfiorando anche il vantaggio, ma poi si sono consegnati all’Udinese che ha sfruttato cinicamente gli errori difensivi.

Al 41’ ci ha pensato Zaniolo, autentico trascinatore e uomo ovunque, a sbloccare il match con un sinistro preciso, deviato da Veroli, che ha trafitto Joronen. Poco dopo, al 45’, il raddoppio: Giovane perde un pallone sanguinoso in area, Buksa impegna il portiere rosanero e Miller, appena diciannovenne, insacca di testa nella porta sguarnita. Due colpi che, come sottolinea Guido Gomirato sul Corriere dello Sport, hanno cambiato il volto della gara.

Nella ripresa il copione sembrava scritto, con i friulani vicini al tris e Zaniolo ancora sugli scudi, ma al 48’ Peda ha riaperto i giochi con un colpo di testa su corner. Da lì in poi assedio rosanero fino all’ultimo respiro, con l’Udinese costretta a stringere i denti per difendere un successo che vale l’accesso agli ottavi di Coppa Italia, dove ad attenderla ci sarà la Juventus.

Entrambi gli allenatori hanno scelto un turnover massiccio: sette cambi per Runjaic, otto per Inzaghi. Tra i friulani applausi per l’impatto di Zaniolo e del baby Miller, mentre Zanoli ha offerto solo lampi intermittenti. Sul fronte rosanero, buone prove da parte dei sostituti, ma deludente la prestazione di Corona, da cui ci si attendeva ben altra concretezza. Come rimarca Guido Gomirato nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, l’atteggiamento generoso del Palermo non è bastato a mascherare i clamorosi errori difensivi che hanno indirizzato la partita.

Alla fine resta l’amarezza per i rosanero, capaci di mettere sotto l’Udinese per lunghi tratti ma colpevoli di essersi complicati la vita da soli. Il verdetto, come osserva ancora Guido Gomirato sulle pagine del Corriere dello Sport, premia la lucidità friulana e rimanda Inzaghi e i suoi a riflettere sugli errori commessi in una serata che poteva avere un esito diverso.