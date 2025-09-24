Coppa Italia, Udinese-Palermo 2-1: bianconeri agli ottavi contro la Juventus – Gli highlights del match

L’avventura del Palermo in Coppa Italia si ferma ai sedicesimi. Al Bluenergy Stadium l’Udinese si impone 2-1 e conquista il pass per gli ottavi, dove affronterà la Juventus.

La squadra di Inzaghi aveva approcciato bene la partita, creando occasioni con Corona, ma al 41’ Zaniolo ha sbloccato il risultato con un tiro dalla distanza deviato. Pochi minuti più tardi, al 45’, Miller ha firmato il raddoppio sfruttando un errore in uscita dei rosanero.

Nella ripresa i friulani hanno continuato a spingere, mentre il Palermo ha provato a riaprire la gara con i cambi di Inzaghi (dentro Palumbo, Ranocchia, Augello, Segre e Brunori), senza però trovare concretezza. Solo al 92’ Peda ha trovato il gol del 2-1, troppo tardi per cambiare il destino della sfida.