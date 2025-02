Udinese, Caos Lucca. Bijol: «Questi episodi non devono succedere. Chiediamo scusa ai tifosi»

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce, Jaka Bijol ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare e concentrarsi sul proprio percorso. Ha inoltre fatto riferimento a un episodio di gioco, difendendo il compagno Lucca e chiedendo scusa ai tifosi. Infine, ha ribadito la necessità di affrontare ogni partita con determinazione, seguendo le indicazioni del tecnico.

«Siamo a 36 punti e andiamo avanti. Questi episodi non devono succedere ma Lucca è un attaccante, vuole fare gol. Chiediamo scusa ai tifosi per questo episodio. Con questa vittoria, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Pensiamo, come ha detto il tecnico, partita dopo partita e giochiamo come sappiamo».

Lecce-Udinese: Lucca litiga con i compagni per calciare il rigore. Segna ed esulta da solo