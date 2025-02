Gazzetta del Mezzogiorno: “Bari, lite in consiglio sulla concessione per lo Stadio San Nicola”

A Bari, il Consiglio comunale si è acceso in un acceso dibattito sulla concessione dello Stadio “San Nicola”, senza però giungere a una decisione. Come racconta da La Gazzetta del Mezzogiorno dopo tre ore di confronto tra destra e sinistra, la questione è stata rinviata alla prima metà del 2026, poco prima della scadenza dell’attuale concessione il 31 maggio dello stesso anno. Il sindaco Vito Leccese ha chiesto ai consiglieri di non dividersi, sottolineando che saranno loro a stabilire le linee guida della nuova convenzione. Il dibattito resta aperto, e una nuova seduta sarà necessaria per definire il futuro della gestione dello stadio.

