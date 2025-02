Sampdoria-Sassuolo, Romagna: «Prendiamo questo punto e andiamo avanti»

Filippo Romagna, centrocampista del Sassuolo, ha condiviso le sue impressioni sul pareggio ottenuto contro la Sampdoria durante una conferenza stampa. Ha descritto la squadra come solida e compatta, evidenziando la maturità dimostrata nonostante la giovane età del gruppo. Romagna ha sottolineato l’importanza di saper gestire le partite difficili, come quella giocata su un campo pesante e in un ambiente impegnativo, riuscendo a non perdere quando non è possibile vincere

«Siamo stati soldi e compatti. Oggi non era facile per l’ambiente bellissimo. Un campo non facile, abbastanza pesante. Abbiamo fatto una buona gara. Siamo stati molto maturi nonostante siamo una squadra molto giovane. Siamo stati bravi a capire quando non puoi vincere non devi perderle. Prendiamo questo punto e andiamo avanti. Non era facile perché la Sampdoria è un’ottima squadra. Devi provare a vincere ma con intelligenza, senza esporti troppo, ma anche tanta maturità. Finalmente sono tornato in campo. Sono contento, mi sento bene. Sono rientrato in gruppo, sono uscito a dieci minuti dalla fine oggi. Sono contento. In campo mi sono sentito molto bene. Contro il Pisa è una gara molto importante. Vale tre punti come tutte le altre ma dobbiamo affrontarla bene come tutte le gare. Ed essere maturi come siamo stati oggi. Le qualità ci sono. Dobbiamo essere ambiziosi e maturi. La prepareremo per provare a vincerla come oggi».