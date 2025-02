Sampdoria-Sassuolo, Ricci: «Ogni partita è una battaglia, dobbiamo fare punti»

Matteo Ricci, centrocampista della Sampdoria, ha condiviso le sue riflessioni dopo il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo, attuale capolista del campionato. In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Ricci ha descritto la partita come un test significativo per la squadra, giocato di fronte ai propri tifosi che hanno supportato la squadra fino all’ultimo.

«È stata una partita importante per noi perché ce la siamo giocata contro la capolista, una squadra che sta ammazzando il campionato. Per noi era un bel test, davanti ai nostri tifosi che ci hanno spinto fino alla fine. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, lottando su tutti i palloni, cercando poi di sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, però la partita si è incanalata in questo modo ma è comunque un buon punto. In questo momento è sempre importante muovere la classifica. Da un po’ di settimane abbiamo intrapreso una buona strada, a volte dobbiamo crederci di più, perché siamo una squadra che ha valori e questi valori dobbiamo metterli ancora di più in campo. Ho giocato in tante squadre e questa è una squadra forte, purtroppo la classifica è questa e ogni partita è una battaglia, quindi dobbiamo cercare di fare punti. Penso che la strada sia quella giusta. Sicuramente sono in debito con questa piazza e questa società, c’erano aspettative diverse, ma io ho tanta voglia di dimostrare quanto valgo, voglia di lavorare sodo in allenamento e cerco di trasmetterlo anche ai miei compagni. Ringrazio il mister che mi ha dato fiducia, io cerco ogni giorno di spingere forte e aiutare la squadra».