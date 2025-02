Ubriaco alla guida: sei mesi di carcere e multa per Rugani

Il calciatore Daniele Rugani è stato condannato a sei mesi di arresto con la condizionale e a una multa di 2.000 euro per guida in stato di ebbrezza. Gli eventi risalgono al 21 luglio 2023, quando, dopo un incidente autonomo vicino a Torino, i test hanno rivelato un tasso alcolemico superiore al limite legale. Oltre alla pena detentiva e alla multa, Rugani ha subito la revoca della patente e la confisca della sua Maserati. Attualmente, Rugani gioca per l’Ajax, squadra olandese guidata dall’allenatore italiano Luigi Farioli.

