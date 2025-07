Tuttosport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

È un Empoli scatenato quello raccontato da Cristiano Tognoli sulle colonne di Tuttosport. Il club toscano ha ufficializzato l’arrivo del terzino sinistro Brando Moruzzi, classe 2005, prelevato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Ma il vero colpo è in dirittura d’arrivo: si tratta del portiere Andrea Fulignati, in uscita dalla Cremonese. Come riporta Tuttosport, l’operazione si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

L’ex estremo difensore del Palermo, tra i protagonisti della scalata in massima serie dei grigiorossi, è stato messo ai margini dopo l’arrivo di Emil Audero. Ora si prepara a una nuova avventura in Toscana, come conferma ancora una volta Cristiano Tognoli su Tuttosport.

Nel frattempo il Pescara muove i primi passi per rinforzare la corsia mancina con un profilo d’esperienza: si tratta di Bruno Martella, in uscita dalla Ternana. Sempre secondo Tognoli per Tuttosport, gli abruzzesi sono inoltre alla ricerca di un portiere d’esperienza: il nome caldo è quello di Francesco Bardi, attualmente svincolato. Si complica invece la pista che porta ad Alessandro Plizzari, per cui il Venezia non apre spiragli.

In alternativa si segue Andrea Sala, di proprietà del Crotone e reduce da un’annata con il Padova. Proprio il Padova è al centro dei discorsi anche per il Monza, che insiste per il difensore Filippo Delli Carri. Offerta vicina ai 700 mila euro, ma la trattativa resta in salita.

Altro nome caldo di mercato è quello di Gennaro Tutino, obiettivo dichiarato dell’Avellino. Lo stesso tecnico dei biancoverdi, Raffaele Biancolino, ha confermato a Tuttosport: «È tra quelli nella nostra lista, lo stimiamo molto, è un giocatore forte».

Lo Spezia lavora per Davide Veroli del Cagliari, mentre il Bari sogna Andrea Cistana, svincolato dal Brescia. Come ricorda ancora Tuttosport, l’ex Rondinella diventerebbe il quarto a trasferirsi in Puglia dopo Moncini, Verreth e Dickmann. I pugliesi trattano anche Giacomo Quagliata, di rientro alla Cremonese dopo il prestito al Catanzaro.

Infine, il Frosinone ha chiuso per il giovane portiere Luca Rodolfo (classe 2005), cresciuto nella Samp e visto con la Primavera della Salernitana. A Cesena, convince l’attaccante in prova Jalen Blesa, spagnolo classe 2001. Ufficiale anche il rinnovo fino al 2028 di Fabio Gerli con il Modena. Il Catanzaro, invece, blinda Jacopo Petriccione fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.