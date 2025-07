Tuttosport: “Palumbo «Sarà l’anno della svolta»”

Non è un centravanti da 20 gol a stagione, ma il Palermo ha messo a segno quello che per molti è già il colpo dell’estate in Serie B. Antonio Palumbo, 28 anni e una sola presenza in Serie A, è stato ufficialmente presentato alla stampa rosanero. Il centrocampista offensivo arriva da due stagioni brillanti con Modena e Ternana e, come sottolinea Cristiano Tognoli su Tuttosport, «ha tutto per prendersi finalmente il palcoscenico più importante».

Palumbo vestirà la maglia numero 5, un numero storico per il Palermo. «Prima di sceglierla — racconta il giocatore, come riportato da Tognoli su Tuttosport — ho chiesto il permesso a Eugenio Corini, che mi ha dato la sua benedizione con entusiasmo». Una maglia che pesa, ma che l’ex Modena sente sua: «Ero indeciso tra due numeri, ma appena mi hanno detto che il 5 è stato quello di Corini, non ho avuto dubbi».

Il tecnico Pippo Inzaghi lo ha voluto fortemente. Palumbo era in cima alla sua lista, come evidenzia ancora Tuttosport: «Un giocatore moderno, capace di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e decisivo sia come mezzala che come sottopunta». Non solo quantità, ma anche numeri importanti: 16 gol nelle ultime due stagioni, 50 assist in carriera, 10 solo lo scorso anno.

Il trasferimento, però, è stato tutt’altro che semplice. «Una trattativa lunghissima e snervante», la definisce Palumbo ai microfoni della stampa, come ricorda Cristiano Tognoli nell’approfondimento pubblicato su Tuttosport. Ma ora è tutto alle spalle: «Sono qui, e questa è l’unica cosa che conta».

Dopo aver chiuso la stagione il 13 maggio, Palumbo è rimasto fermo a lungo in attesa del via libera definitivo. «Mi manca un po’ di condizione, ma in dieci giorni sarò al top», ha assicurato il centrocampista partenopeo, che ha ringraziato anche il suo procuratore Giampiero Pocetta, ex rosanero: «Mi ha parlato per un’ora di Palermo e dell’ambiente, mi ha convinto subito».

Nato a Napoli e cresciuto con il mito di Maradona, Antonio Palumbo ora sogna di diventare un simbolo del Palermo. Come scrive ancora Tognoli su Tuttosport, «è un acquisto fondamentale per il presente, ma anche per un possibile futuro in Serie A». Toccherà a lui, adesso, dimostrare che quei sei minuti in massima serie con la Sampdoria non resteranno un’eccezione.