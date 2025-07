Catania, migliorano le condizioni dei tifosi coinvolti nell’incidente: si risveglia il 46enne ricoverato a Napoli

Arrivano buone notizie dopo il drammatico incidente stradale che ha coinvolto un gruppo di nove tifosi del Catania, in viaggio verso Norcia per seguire la squadra nel ritiro estivo. Il 46enne ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli si è risvegliato dal coma farmacologico. Le sue condizioni cliniche sono in miglioramento, sebbene la prognosi resti ancora riservata.

La conferma è giunta da fonti interne al club rossazzurro, che continua a monitorare con attenzione l’evoluzione del quadro sanitario dei propri sostenitori. Segnali incoraggianti arrivano anche da Vallo della Lucania, dove è ricoverato un altro tifoso: le sue condizioni sono in netto miglioramento e la dimissione è attesa a breve.

In segno di rispetto e vicinanza ai tifosi e alle loro famiglie, il Catania ha deciso di annullare sia il test amichevole in programma nella giornata di ieri sia la presentazione ufficiale della squadra. Un gesto che sottolinea l’unità dell’ambiente rossazzurro in un momento così delicato.