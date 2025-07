Repubblica: “Palumbo, il nuovo faro del Palermo: «Scelto in un’ora, il 5 con il via libera di Corini»”

Ci ha messo appena un’ora per dire sì al Palermo. Antonio Palumbo, eletto miglior centrocampista della scorsa Serie B, ha deciso in fretta, spinto da ambizione e da un legame istintivo con la città. A raccontarlo è Valerio Tripi in un articolo pubblicato su la Repubblica Palermo, dove il classe ’96 napoletano confessa: «Avevo già deciso da un mese di venire al Palermo, ma la trattativa è stata lunga perché c’erano da sistemare alcune cose tra i club».

Nessuna esitazione, quindi, quando è arrivata la chiamata del suo procuratore, Giampiero Pocetta, che proprio a Palermo ha giocato 148 partite. «Quando Pocetta mi ha parlato del Palermo – riporta ancora Tripi su la Repubblica Palermo – mi ha raccontato per un’ora della squadra e della città. A Trapani mi ero trovato benissimo, non vedevo l’ora di tornare in Sicilia».

Il numero 10 indossato a Modena era già occupato. Così Palumbo ha puntato sul 5, numero iconico nella storia rosanero. Ma prima ha voluto l’autorizzazione di Eugenio Corini. «Mi hanno detto che il 5 qui è un numero importante – spiega ancora Palumbo, come riportato da la Repubblica Palermo – e allora ho chiesto il numero di telefono di Corini. Mi ha risposto con entusiasmo, era felicissimo della mia scelta».

Ora, però, c’è da ritrovare la condizione: «Abbiamo finito a maggio e ho perso un po’ di forma. Ma tra una settimana o dieci giorni sarò pronto» ha detto il centrocampista, secondo quanto riportato nell’articolo di Valerio Tripi su la Repubblica Palermo. Potrebbe debuttare nel test del 6 agosto a Torretta, in vista della sfida con il Manchester City del 9 agosto al Barbera.

Intanto, cresce l’entusiasmo in città. La Repubblica Palermo, attraverso la firma di Tripi, riporta che la quota abbonamenti ha già superato quella dell’anno scorso, con 13.843 tessere vendute. Palermo sogna, e Palumbo si prepara a diventarne il simbolo.