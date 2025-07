Gazzetta dello Sport: “Veroli, duello tra Palermo e Spezia: il Cagliari chiede almeno un milione”

Si infiamma il mercato attorno a Davide Veroli, difensore centrale classe 2003 di proprietà del Cagliari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane talento – reduce da due esperienze in prestito con le maglie di Catanzaro e Sampdoria – è finito nel mirino di Spezia e Palermo, entrambe a caccia di un rinforzo per il reparto arretrato.

Stando sempre a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il Cagliari non intende svendere il proprio difensore e fissa il prezzo del cartellino a non meno di un milione di euro. Una valutazione che testimonia l’alta considerazione del club rossoblù nei confronti del classe 2003, che ha già mostrato buone qualità nei suoi prestiti in Serie B.

Come sottolineato ancora da La Gazzetta dello Sport, lo Spezia sembra aver mosso i primi passi concreti, ma il Palermo non resta a guardare. I rosanero sono attenti ai profili giovani e strutturati, soprattutto per la difesa, dove si cerca un innesto in grado di affiancare o alternarsi ai titolari nella linea a tre di Inzaghi.

La sensazione è che la trattativa possa entrare nel vivo nei prossimi giorni. Il Cagliari attende offerte ufficiali, consapevole che Veroli rappresenta un asset prezioso e con margini di crescita importanti.