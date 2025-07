Tuttosport: “Sempre più PAlermo. Ora tocca a Inzaghi”

Il Palermo comincia a prendere forma. E la squadra che si presenterà al via del prossimo campionato, con tutta probabilità, sarà una delle principali favorite per la promozione in Serie A. Ne è convinto Gianluca Scaduto di Tuttosport, che analizza le ultime mosse del club rosanero in vista della nuova stagione.

In queste ore, la società controllata dal City Football Group ha chiuso due colpi destinati a fare la differenza. In mediana è in arrivo Antonio Palumbo, classe 1995, reduce da una stagione eccezionale con il Modena (9 gol e 10 assist), che approda in Sicilia nell’ambito di un’operazione da 2 milioni di euro più il cartellino di Francesco Di Mariano. Palumbo, scrive ancora Scaduto su Tuttosport, è un profilo da Serie A, nonostante in carriera vanti solo una presenza nella massima serie con la maglia della Sampdoria. Ora potrebbe diventare il perfetto alleato di Pohjanpalo, leader offensivo della squadra e già protagonista assoluto da gennaio in poi.

Ma non solo qualità e fantasia: Pippo Inzaghi potrà contare anche su un nuovo pilastro in difesa. È stato infatti ufficializzato l’arrivo di Mattia Bani, 31 anni, prelevato dal Genoa. Il difensore, seguito anche da club di Serie A, ha scelto Palermo convinto da un triennale importante, segno della centralità del suo ruolo nel nuovo progetto tecnico. Dopo tre stagioni in cui la retroguardia rosanero ha mostrato troppi alti e bassi, l’innesto di un profilo esperto come Bani – sottolinea Tuttosport – rappresenta una garanzia di solidità.

Sul resto dovrà lavorare Inzaghi, chiamato a una missione tutt’altro che semplice. Un anno fa, ricorda Scaduto su Tuttosport, aveva preso un Pisa reduce dal tredicesimo posto e lo aveva portato alla promozione diretta. Oggi eredita un Palermo arrivato ottavo, estromesso subito ai playoff dalla Juve Stabia, in un’annata in cui le aspettative erano ben altre. Inzaghi sa di avere tra le mani una delle occasioni più importanti della sua carriera: portare Palermo in Serie A potrebbe essere il trampolino definitivo per ottenere quel riconoscimento da tecnico di vertice che ancora gli manca.

L’ambiente, intanto, si è ricompattato: l’arrivo di Inzaghi ha riportato serenità tra club e tifoseria, in rotta dalla scorsa stagione. Il City Group, dopo tre annate deludenti, si affida ora all’esperienza e al carisma di Pippo per centrare un obiettivo che non può più essere rimandato. E con innesti del calibro di Palumbo e Bani, il Palermo sembra davvero pronto a tornare protagonista.