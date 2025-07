Gazzetta dello Sport: “Peda-Empoli? Cistana-Bari. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Non c’è solo Mattia Bani al centro delle trattative estive. In questa fase del mercato, i difensori centrali sono i veri protagonisti, come raccontano Nicola Binda e Giacomo Cioni sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Dai big svincolati ai giovani in rampa di lancio, sono molte le società a caccia di uomini d’esperienza o prospetti per rinforzare la retroguardia.

Uno dei nomi più caldi è quello di Andrea Cistana, ex colonna del Brescia, oggi svincolato e pronto a scegliere la sua nuova destinazione. La Carrarese è stata la prima a farsi avanti, seguita dal Mantova, che ha migliorato la propria offerta nel tentativo di portarlo in biancorosso per sostituire Brignani. Ma la proposta più convincente, secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, è quella del Bari, che ha messo sul tavolo un biennale da 250mila euro. I pugliesi attendono una risposta a breve, mentre cercano di completare un reparto già rinforzato con Nikolaou e che potrebbe includere anche il ritorno di Obaretin, sul quale però ora spinge forte anche l’Empoli.

E proprio in casa toscana si sta ragionando su un altro profilo, quello di Patryk Peda. Il difensore polacco classe 2002, reduce da un’ottima stagione con la Juve Stabia e attualmente rientrato al Palermo, è considerato da mister Pagliuca un elemento chiave. Come riferisce Giacomo Cioni sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro è in contatto con i rosanero già da settimane: l’arrivo di Bani a Palermo potrebbe ora agevolare la cessione di Peda, liberando spazio nel pacchetto difensivo.

Intanto, l’Empoli valuta anche l’innesto di Obaretin, rientrato al Napoli dopo l’esperienza in prestito al Bari, e continua a monitorare il mercato dei portieri. L’obiettivo numero uno è Fulignati della Cremonese, mentre Seghetti è promesso al Livorno e Perisan, pur rimanendo un’opzione, è stato proposto al Cesena in un possibile scambio con Jonathan Klinsmann.

Sul fronte uscite, attenzione alla pista Roberto Insigne-Avellino, già ben avviata, e a quella che riguarda Valerio Verre, nel mirino del Cesena e anche di club sauditi. Ma il nome più richiesto, al momento, resta quello di Peda, il cui futuro potrebbe essere scritto nelle prossime ore, proprio in coincidenza con gli ultimi sviluppi legati all’approdo di Bani in rosanero.