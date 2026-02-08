Tuttosport: “Palermo-Empoli 3-2. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (59)

Di seguito le pagelle di Palermo-Empoli, gara valida per il campionato di Serie B, tratte da Luigi Butera per Tuttosport, con i voti assegnati ai protagonisti del match del “Renzo Barbera”. Come riportato da Tuttosport, il Palermo conquista tre punti pesantissimi in una sfida combattuta e ricca di colpi di scena. Le valutazioni di Luigi Butera su Tuttosport premiano in particolare i protagonisti della rimonta rosanero, decisivi nei momenti chiave della gara.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 8;
Peda 6, Bani 6,5, Ceccaroni 5,5 (1’ st Magnani 6);
Pierozzi 6, Segre 6 (37’ st Gomes ng), Ranocchia 6,5 (46’ st Blin ng), Augello 7;
Le Douaron 6,5 (37’ st Vasic ng), Gyasi 6 (11’ st Johnsen 6,5);
Pohjanpalo 8.

Allenatore: Inzaghi 6,5.

Empoli (3-5-2)

Fulignati 6;
Obaretin 6, Guarino 6,5, Lovato 6;
Candela 6 (25’ st Ebuehi 6,5), Magnino 6,5, Ghion 6,5, Degli Innocenti 6,5 (42’ st Ignacchiti ng), Elia 6 (25’ st Ceesay 5);
Nasti 6 (11’ st Fila 5,5), Shpendi 5,5 (42’ st Popov ng).

Allenatore: Dionisi 6,5.

Arbitro

Tremolada (Monza) 5.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-08 110859

Palermo, Pohjanpalo trascina ancora: «Al Barbera vogliamo sempre vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (86)

Il Tirreno: “Empoli sfortunato, vince il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (37)

Empoli sconfitto a Palermo, Ebuehi non si arrende: «Prestazione positiva, ma servivano punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (148)

Repubblica: “Johnsen subito decisivo. Le pagelle di Palermo-Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (140)

Repubblica: “Il Palermo ingrana la sesta. Tre reti all’Empoli secondo posto nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (107)

Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo top. Le pagelle di Palermo-Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (119)

Gazzetta dello Sport: “C’è anche il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (145)

Tuttosport: “Il Palermo corre, -2 dalla A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 090951

Vieri celebra Palermo: «Il Barbera è un piccolo San Siro, qui segnare è sempre speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (50)

Giornale di Sicilia: “Joronen monumentale, Pohjanpalo decisivo. Le pagelle di Palermo-Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (78)

Giornale di Sicilia: “Palermo da batticuore: Empoli steso in rimonta, Serie A a meno due”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (121)

Corriere dello Sport: “Palermo-Empoli 3-2. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-08 110859

Palermo, Pohjanpalo trascina ancora: «Al Barbera vogliamo sempre vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (86)

Il Tirreno: “Empoli sfortunato, vince il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (37)

Empoli sconfitto a Palermo, Ebuehi non si arrende: «Prestazione positiva, ma servivano punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (148)

Repubblica: “Johnsen subito decisivo. Le pagelle di Palermo-Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (140)

Repubblica: “Il Palermo ingrana la sesta. Tre reti all’Empoli secondo posto nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026