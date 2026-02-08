Tuttosport: “Palermo-Empoli 3-2. Le pagelle”
Di seguito le pagelle di Palermo-Empoli, gara valida per il campionato di Serie B, tratte da Luigi Butera per Tuttosport, con i voti assegnati ai protagonisti del match del “Renzo Barbera”. Come riportato da Tuttosport, il Palermo conquista tre punti pesantissimi in una sfida combattuta e ricca di colpi di scena. Le valutazioni di Luigi Butera su Tuttosport premiano in particolare i protagonisti della rimonta rosanero, decisivi nei momenti chiave della gara.
Palermo (3-4-2-1)
Joronen 8;
Peda 6, Bani 6,5, Ceccaroni 5,5 (1’ st Magnani 6);
Pierozzi 6, Segre 6 (37’ st Gomes ng), Ranocchia 6,5 (46’ st Blin ng), Augello 7;
Le Douaron 6,5 (37’ st Vasic ng), Gyasi 6 (11’ st Johnsen 6,5);
Pohjanpalo 8.
Allenatore: Inzaghi 6,5.
Empoli (3-5-2)
Fulignati 6;
Obaretin 6, Guarino 6,5, Lovato 6;
Candela 6 (25’ st Ebuehi 6,5), Magnino 6,5, Ghion 6,5, Degli Innocenti 6,5 (42’ st Ignacchiti ng), Elia 6 (25’ st Ceesay 5);
Nasti 6 (11’ st Fila 5,5), Shpendi 5,5 (42’ st Popov ng).
Allenatore: Dionisi 6,5.
Arbitro
Tremolada (Monza) 5.