Tuttosport: “Il Palermo corre, -2 dalla A diretta”

Una partita folle, carica di tensione ed emozioni fino all’ultimo secondo. Il Palermo la spunta in rimonta contro un Empoli mai domo e lo fa con carattere, qualità e nervi saldi, avvicinandosi ulteriormente alla promozione diretta. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, al “Renzo Barbera” va in scena una gara per cuori forti, segnata da pioggia battente e vento incessante.

Secondo Tuttosport, il Palermo soffre ma non molla, andando sotto subito dopo il gol di Guarino e rischiando più volte nel primo tempo, con un Empoli brillante che mette in difficoltà la squadra di Inzaghi. I rosanero reagiscono con l’autogol di Fulignati, propiziato dalla spaccata di Gyasi, e completano la rimonta con la prima zampata di Pohjanpalo. I toscani, però, non escono mai dalla partita e trovano il 2-2 con Ebuehi, riaprendo tutto.

Come sottolinea ancora Luigi Butera su Tuttosport, la svolta arriva a sette minuti dalla fine: fallo di Ceesay su Bani in area, rigore netto e trasformazione glaciale di Pohjanpalo, che sale a quota 15 gol stagionali. Nel recupero sale in cattedra Joronen, miracoloso su Ignacchiti, blindando una vittoria pesantissima.

Nel racconto di Tuttosport, emerge anche la scelta iniziale di Inzaghi di dare continuità alle gerarchie, con Johnsen e Magnani inizialmente in panchina. Dionisi, ex di giornata e fischiatissimo dal pubblico, risponde con un centrocampo robusto che paga soprattutto nella prima mezz’ora, quando l’Empoli colpisce e sfiora il raddoppio.

La ripresa cambia volto al match: dentro Magnani, accolto da un’ovazione, e Palermo più aggressivo. Peda colpisce una traversa clamorosa, poi arriva il 2-1 firmato Pohjanpalo su cross di Augello e sponda decisiva di Pierozzi e Le Douaron. L’Empoli reagisce ancora, ma nel finale è il Palermo a esultare. Come chiude Luigi Butera su Tuttosport, al Barbera è festa grande: i rosanero vincono una partita che mancava in rimonta da dicembre 2023 e si portano a soli due punti dalla Serie A, in attesa del Monza.