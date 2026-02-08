Gazzetta dello Sport: “C’è anche il Palermo”

Messaggio ai naviganti: per la promozione diretta c’è anche il Palermo. La squadra di Inzaghi risponde presente nel momento più delicato della stagione e lo fa con una vittoria che pesa più dei tre punti. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il successo contro l’Empoli arriva dopo una partita durissima, giocata a ritmi alti e ricca di colpi di scena, sfruttando al meglio il passo falso del Frosinone contro il Venezia.

I rosanero si caricano sulle spalle la responsabilità di accorciare e portano a termine la missione: per una notte, in attesa del risultato di Monza-Avellino, la Serie A torna a essere distante appena due punti. Undicesimo risultato utile consecutivo, sesta vittoria interna di fila e prima rimonta stagionale: numeri che, come sottolinea ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, certificano la miglior prestazione stagionale del Palermo.

È stata una partita infinita: il Palermo cade, si rialza, inciampa ancora e poi risorge. L’Empoli dell’ex Dionisi, sceso in campo con il lutto al braccio per la scomparsa dell’ex responsabile stampa Michele Haimovici, vende carissima la pelle prima di arrendersi. Servono un Pohjanpalo devastante, autore di una doppietta come all’andata, e uno Joronen sempre più determinante per completare l’opera, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport.

Sul piano tattico, Inzaghi conferma Gyasi e Le Douaron alle spalle della punta, con Magnani e Johnsen pronti a incidere a gara in corso. Dionisi risponde affidandosi dal primo minuto ai nuovi Candela e Magnino, ridisegnando il centrocampo. Ed è proprio la mediana toscana, inizialmente più intraprendente, a sorprendere i rosanero: al 4’ Guarino trova il gol sugli sviluppi di un corner, con Joronen incolpevole sulla mischia.

Il Palermo accusa il colpo, fatica a ritrovare ordine e deve ringraziare il suo portiere, decisivo su Nasti. Ritrovata lucidità, al 23’ arriva il pari: Le Douaron serve Gyasi, conclusione sul secondo palo e palla che entra dopo la carambola su Fulignati. Nella ripresa, come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero cambiano passo: Magnani e Johnsen danno spessore, Peda sfiora il gol e al 12’ Pohjanpalo firma il sorpasso con una combinazione di qualità.

L’Empoli non molla. Dionisi cambia gli esterni e trova il 2-2 con Ebuehi dopo un’azione insistita. Ma il finale è tutto rosanero: al 38’ Ceesay colpisce Bani in area, rigore inevitabile. Dal dischetto Pohjanpalo è glaciale, mentre Joronen nel recupero blinda il risultato con una parata decisiva su Ignacchiti. Una vittoria che, come conclude La Gazzetta dello Sport, rilancia definitivamente il Palermo nella corsa alla Serie A.