Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo top. Le pagelle di Palermo-Empoli”
Le valutazioni dei protagonisti di Palermo-Empoli arrivano dall’analisi di Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport. Una gara intensa, vinta in rimonta dai rosanero, con il centravanti finlandese assoluto protagonista e decisivo nella corsa alla Serie A, come sottolineato da Fabrizio Vitale sulle colonne della Gazzetta dello Sport.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7
Peda 6
Bani 7
Ceccaroni 6 (dal 1’ s.t. Magnani 6,5)
Pierozzi 6
Segre 6 (dal 37’ s.t. Gomes 6)
Ranocchia 6,5 (dal 46’ s.t. Blin s.v.)
Augello 7
Le Douaron 7 (dal 37’ s.t. Vasic 6)
Gyasi 6,5 (dal 10’ s.t. Johnsen 6,5)
Pohjanpalo 8
Panchina: Gomis, Di Bartolo, Giovane, Bereszynski, Corona
Allenatore: Inzaghi 7
EMPOLI (3-5-2)
Fulignati 5,5
Lovato 5,5
Guarino 6,5
Obaretin 5,5
Candela 6 (dal 1’ s.t. Ebuehi 6,5)
Magnino 6
Ghion 6
Degli Innocenti 6,5 (dal 43’ s.t. Ignacchiti 6)
Elia 5,5 (dal 1’ s.t. Ceesay 5)
Shpendi 5,5 (dal 43’ s.t. Popov s.v.)
Nasti 6 (dal 11’ s.t. Fila 6)
Panchina: Perisan, Curto, Haas, Romagnoli, Yepes, Indragoli, Saporiti
Allenatore: Dionisi 6
TOP DEL MATCH
Pohjanpalo 8
Ne segna due in rimonta e confeziona una vittoria fondamentale.