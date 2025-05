Tuttosport: “Inzaghi, addio al Pisa. Vuole la A con il City Group?”

Il matrimonio tra Filippo Inzaghi e il Pisa potrebbe essere arrivato ai titoli di coda. Nonostante la storica promozione in Serie A dopo 34 anni, tra l’allenatore e il club toscano soffia vento di separazione, complice una divergenza profonda su come affrontare la massima serie. Il tecnico avrebbe chiesto interventi decisi sul mercato per affrontare la A con ambizioni, mentre la società non sarebbe intenzionata a cambiare il proprio modello.

Come riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, nelle ultime ore si è intensificato il dialogo tra Inzaghi e il Palermo, che lo considera l’uomo giusto per rilanciare un progetto ambizioso, archiviando tre stagioni deludenti sotto la guida del City Football Group. L’offerta sul tavolo è concreta: contratto biennale con possibilità di prolungamento in caso di promozione e un ingaggio in linea con quello percepito attualmente da Dionisi.

Non solo un tecnico da promozioni

Chi pensa a Inzaghi come a un semplice “specialista della B” si sbaglia. Il tecnico, che ha già conquistato due promozioni in Serie A con Benevento e Pisa, ha grande voglia di rilancio nella massima serie. I precedenti con Milan, Bologna, Benevento e Salernitana non gli hanno mai permesso di esprimere appieno il suo potenziale, complice il contesto complesso di ciascuna esperienza. Palermo, invece, potrebbe essere la prima vera occasione per dimostrare il suo valore anche in A, con una rosa competitiva e investimenti importanti.

Tra i motivi che rendono appetibile la panchina rosanero, c’è anche la presenza del dirigente Riccardo Bigon, grande estimatore di Inzaghi e già suo alleato ai tempi del Bologna.

Nodi contrattuali e incastri in Serie B

Ma attenzione: il contratto tra Inzaghi e il Pisa, con la promozione, si è automaticamente esteso fino al 2027. Qualsiasi operazione con il Palermo dovrà quindi passare da una trattativa per la risoluzione anticipata. Nel frattempo, il Pisa lavora già alla sua successione: in lizza ci sono nomi come Pirlo, Zanetti, ma soprattutto Alberto Gilardino, che secondo Tuttosport (ancora Gianluca Scaduto) era inizialmente il nome forte per il Palermo, ma che potrebbe essere dirottato proprio verso Pisa, dove sarebbe maggiormente attratto dalla prospettiva di rimanere in Serie A.