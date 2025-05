Repubblica: “Palermo, pressing su Inzaghi. Pronto un contratto biennale con opzione per la Serie A”

Il Palermo è pronto a mettere sul tavolo una proposta concreta per Filippo Inzaghi: un contratto biennale con opzione per un terzo anno in caso di promozione in Serie A. È questa l’offerta che i rosanero intendono avanzare per convincere l’attuale tecnico del Pisa, sempre più vicino all’addio al club toscano.

Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, ieri Inzaghi ha incontrato il presidente Giuseppe Corrado per valutare una possibile prosecuzione del rapporto dopo la promozione in massima serie. Tuttavia, il faccia a faccia ha evidenziato divergenze profonde sulla programmazione: il tecnico avrebbe richiesto almeno sei nuovi innesti per affrontare con competitività il prossimo campionato, richiesta che non trova pieno riscontro nei piani della dirigenza pisana. A Pisa, intanto, circolano già i nomi dei potenziali sostituti, con Mark van Bommel tra i candidati.

Palermo pronto al sorpasso

Il Palermo, che nelle scorse settimane aveva osservato la situazione da spettatore interessato, è adesso pronto a presentare la proposta definitiva. Inzaghi, già favorevole all’idea di un approdo in Sicilia, aspetta soltanto che si concluda formalmente la sua avventura a Pisa. Il club rosanero punta forte sul suo profilo, considerato ideale per guidare il progetto del salto di qualità nella stagione 2025/26.

Il curriculum parla chiaro: una promozione in Serie B col Venezia, una cavalcata trionfale in A con il Benevento (+18 sulla seconda) e una qualificazione ai playoff con la Reggina nonostante 5 punti di penalizzazione. Esperienze anche nelle massime categorie con Milan, Bologna, Benevento e Salernitana.

Le alternative: Gilardino, Vanoli e Pecchia

Tuttavia, come precisa ancora Tripi su Repubblica Palermo, la pista Inzaghi non è l’unica sul tavolo. Restano calde le ipotesi che portano a Alberto Gilardino, più volte accostato anche al Pisa in caso di uscita di Inzaghi. Il suo profilo piace per idee di gioco e capacità di gestione del gruppo.

Attenzione anche a Paolo Vanoli, che ha ufficialmente lasciato il Torino dopo lo strappo con Urbano Cairo, e a Fabio Pecchia, ex Parma, nome che ha guadagnato terreno nelle ultime ore.

Situazione Dionisi e premio per Brunori

Nel frattempo si muove qualcosa anche sul fronte Alessio Dionisi, ancora sotto contratto con il Palermo per altre due stagioni. L’interesse del Modena potrebbe agevolare una risoluzione anticipata e consensuale, liberando di fatto la panchina.

Infine, un riconoscimento importante per il capitano Matteo Brunori, che ha vinto il titolo di miglior calciatore rosanero della stagione, assegnato tramite votazione sull’app ufficiale del club. Da dicembre in poi, con il ritorno alla forma migliore, l’attaccante era stato già eletto migliore del mese in quattro occasioni.