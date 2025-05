Tuttosport: “Brescia, è il giorno del giudizio”

Oggi è una giornata cruciale per il Brescia Calcio. L’udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale (TFN) deciderà il destino sportivo del club, che rischia una penalizzazione di 4 punti per presunte inadempienze amministrative, con conseguente retrocessione in Serie C. La società del presidente Massimo Cellino proverà a difendersi in extremis da un deferimento che, secondo più fonti, avrebbe già un esito scontato: l’esclusione delle Rondinelle dalla B e la disputa del playout Sampdoria-Salernitana.

Come riportato da Cristiano Tognoli su Tuttosport, l’ambiente bresciano è tutt’altro che fiducioso. All’interno della società filtra poco ottimismo e cresce la sensazione che il verdetto sia ormai scritto. Il club ha depositato una memoria difensiva, fondata sulla tesi dell’“affidamento incolpevole” e sulla denuncia di essere stato truffato dal Gruppo Alfieri, incaricato – secondo l’accusa – di gestire la compensazione dei crediti d’imposta.

Il ruolo del Gruppo Alfieri e lo studio Gamba

Secondo quanto emerso, il Gruppo Alfieri sarebbe stato introdotto alla società da uno studio di commercialisti bresciani, lo studio Gamba, e avrebbe ricevuto pagamenti regolari dal Brescia per le operazioni fiscali. Tuttavia, i crediti non sono stati compensati e ciò ha generato l’inadempienza formale della società. Cellino, attraverso i suoi legali, intende dimostrare che sul cassetto fiscale risultano i pagamenti effettuati e che l’allarme delle autorità di controllo è arrivato solo il 9 maggio, a quattro giorni dalla fine del campionato, rendendo impossibile un intervento tempestivo.

Quarant’anni senza Serie C

Come sottolinea ancora Tognoli su Tuttosport, la tensione in città è altissima. Il Brescia non retrocede in Serie C da quarant’anni, e la paura di un verdetto sfavorevole agita la tifoseria. Nelle ultime dieci stagioni il club ha evitato la terza serie più volte all’ultimo respiro: due salvezze sono arrivate tramite ripescaggi, altre sul campo.