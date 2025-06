Tuttosport: “I svincolati del Brescia fanno gola. Il Palermo su Galazzi, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Frosinone si prepara a voltare completamente pagina. Dopo l’addio di Paolo Bianco, diretto al Monza, anche il direttore sportivo Guido Angelozzi è destinato a lasciare il club ciociaro, con il Cagliari come nuova probabile destinazione. Come riporta Cristiano Tognoli su Tuttosport, il presidente Maurizio Stirpe starebbe valutando un profilo inedito per la panchina: Federico Coppitelli, reduce da un’esperienza all’Osijek in Croazia e già alla guida delle giovanili di Frosinone, Roma, Torino e Lecce.

Il tecnico romano ha una sola esperienza tra i professionisti – sei partite con l’Imolese in Serie C nel 2019 – ma la dirigenza lo tiene in considerazione per un possibile rilancio. Le alternative, secondo Tuttosport, restano Leandro Greco, già alla guida dei ciociari in 17 gare lo scorso anno, e Giorgio Gorgone, protagonista della salvezza della Lucchese nonostante gravi problemi societari.

Inzaghi vuole Marcandalli, Palermo su Galazzi e Pyyhtia

Il Palermo si muove con decisione sul mercato. Pippo Inzaghi, prossimo allenatore rosanero, ha espresso un interesse preciso: vuole in rosa il difensore Alessandro Marcandalli, di proprietà del Genoa e reduce da sei mesi al Venezia dove ha collezionato solo otto presenze. Sempre secondo Cristiano Tognoli, il tecnico avrebbe chiesto anche il centrocampista Niklas Pyyhtia, finlandese classe 2003 di proprietà del Bologna, che ha ben figurato in prestito al Sudtirol.

In uscita, il Palermo potrebbe lasciare in prestito alla Juve Stabia il centrale Patryk Peda, già protagonista con i campani. Intanto, in entrata, piace Nicolas Galazzi, in uscita dal Brescia: sull’esterno offensivo – scrive Tuttosport – c’è anche il Venezia, che lo aveva ceduto insieme a Lezzerini nell’affare Joronen, ma attenzione a Empoli, Spezia e ancora Palermo, tutti interessati.

Sibilli vicino all’Avellino, Colpani resta a Monza

Il mercato coinvolge anche la zona offensiva. Il trequartista Giuseppe Sibilli, reduce da un’esperienza con la Sampdoria (in prestito dal Bari), potrebbe accasarsi all’Avellino, neopromosso in Serie B. Tognoli sottolinea come il tecnico Raffaele Biancolino lo consideri un tassello chiave per costruire la squadra biancoverde, offrendo al giocatore un ruolo da protagonista.

A Monza, invece, non ci sarà il riscatto da parte della Fiorentina per Andrea Colpani, il cui alto ingaggio complica un eventuale rientro in Serie B. Tuttavia, il nuovo tecnico Paolo Bianco lo considera centrale nel progetto brianzolo per tornare subito in Serie A.

Gli altri movimenti: da Marras a Stroppa

La Carrarese è pronta a investire sul giovane Tommaso Marras, 21 anni, reduce da una buona stagione con il Caldiero (6 gol e 4 assist in 33 presenze in Serie C). Cresciuto nel settore giovanile del Monza, Marras è uno dei profili emergenti più interessanti per il prossimo campionato cadetto.

Infine, per quanto riguarda le panchine, l’allenatore Giovanni Stroppa, dopo la parentesi alla Cremonese, ha ammesso che il Venezia è una pista concreta: «Sicuramente è una delle possibilità. La sto prendendo in considerazione», ha dichiarato a margine della Milano Football Week. Intanto, Fabio Caserta resta nel mirino del Bari, ma anche la Juve Stabia sogna il suo ritorno.