Tuttosport: “I colpi prestigiosi sono del Palermo”

Il Palermo ha chiuso la sessione invernale con due colpi importanti, ma senza l’innesto a centrocampo che avrebbe completato la rosa. Come riportato da Tuttosport, il club rosanero ha ufficializzato gli acquisti del bomber Joel Pohjanpalo dal Venezia e del portiere Emil Audero dal Como, ma ha visto sfumare Luca Mazzitelli, che si trasferirà al Sassuolo dopo essere stato a lungo un obiettivo rosanero.

I nuovi innesti: esperienza dalla Serie A per Dionisi

Con Pohjanpalo e Audero, il Palermo ha puntato su giocatori con esperienza in Serie A, rinforzando attacco e porta per migliorare il rendimento nella seconda parte della stagione.

Joel Pohjanpalo (Venezia) – Il bomber finlandese, capocannoniere dell’ultima Serie B, arriva per 4,75 milioni di euro e formerà un tandem d’attacco di grande livello con Matteo Brunori.

Emil Audero (Como) – Il portiere ex Sampdoria, dopo un inizio di stagione difficile al Como, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A.

Mazzitelli sfuma, il Palermo rinuncia al centrocampista

Dopo aver trattato a lungo Luca Mazzitelli, il Palermo ha dovuto cedere alla concorrenza del Sassuolo, che lo ha acquistato dal Como in prestito via Frosinone, proprietario del cartellino. Il club neroverde ha virato su di lui dopo il mancato acquisto di Antonio Palumbo, rimasto al Modena nonostante un’offerta di 2 milioni di euro.

Gli altri movimenti di mercato in Serie B

Il Palermo non è stato l’unico club a muoversi in maniera decisa nel finale di mercato. Il Frosinone ha rinforzato il centrocampo, mentre il Bari ha puntato su Maggiore e la Cremonese ha chiuso per Valoti e Gelli.

Frosinone – Ha ufficializzato il ritorno di Lucioni, che si era svincolato dal Palermo, e gli arrivi di Bohinen (Genoa), Kone (Como) e Di Chiara (Parma).

Bari – Ha preso il regista Giulio Maggiore (Salernitana) in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Cremonese – Ha ingaggiato Francesco Gelli (Frosinone) e Mattia Valoti (Monza), centrocampisti di esperienza per puntare alla promozione.

Sampdoria – Ha chiuso per il portiere Alessio Cragno (Monza) e la punta Fabio Abiuso (Modena), in uno scambio con Stipe Vulikic.

Cesena – Ha soffiato Flavio Russo (Sassuolo) alla Reggiana, mentre il Pisa ha battuto la Cremonese per Alessio Castellini (Catania).

Juve Stabia – Ha ingaggiato la punta Edgaras Dubickas (Feralpisalò) e il mediano Alessandro Louati (Pro Vercelli), liberando Federico Zuccon (Atalanta) per la Salernitana.

Carrarese – Ha chiuso per il difensore Alessandro Fontanarosa (Inter, ex Reggiana) e l’attaccante Ernesto Torregrossa (Salernitana).

Sudtirol – Ha rinforzato la difesa con Antonio Barreca (Sampdoria) e l’attacco con Edoardo Vergani (Pescara).

Cosenza – Ha preso dal Verona la punta Juan Manuel Cruz, figlio dell’ex attaccante dell’Inter.

Palermo pronto alla volata finale

Con una rosa rinforzata ma senza il tanto atteso centrocampista, il Palermo si prepara alla seconda parte di stagione con l’obiettivo di scalare posizioni in classifica e consolidare la zona playoff. L’arrivo di Pohjanpalo potrebbe essere il valore aggiunto per una squadra che ha bisogno di più concretezza sotto porta, mentre Audero garantirà maggiore stabilità in un ruolo che ha visto troppi cambi nel girone d’andata.