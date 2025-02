Tuttosport: “Serie B, rischio concreto. I playoff potrebbero non disputarsi”

Quella che fino a poco tempo fa sembrava solo un’ipotesi, sta diventando una possibilità sempre più concreta: i playoff di Serie B potrebbero non disputarsi. Come riportato da Tuttosport, il regolamento prevede che gli spareggi promozione si giochino solo se tra la terza e la quarta classificata il distacco non supera i 14 punti.

Dopo l’ultimo turno di campionato, con la sconfitta della Cremonese contro la Salernitana e la vittoria dello Spezia sul Cittadella, il divario tra la terza e la quarta posizione è salito a 11 punti, avvicinandosi sempre di più alla soglia critica che annullerebbe i playoff.

Un campionato dominato dalle prime tre

Se il trend dovesse proseguire in questo modo, potrebbe verificarsi uno scenario che non si vede dal 2007, quando Juventus, Napoli e Genoa salirono in Serie A senza playoff. All’epoca, il regolamento prevedeva che fosse sufficiente un distacco di 10 punti per evitare gli spareggi; successivamente, la soglia è stata alzata a 14, proprio per ridurre al minimo il rischio che il campionato si chiudesse in anticipo.

Attualmente, Sassuolo, Pisa e Spezia stanno disputando una stagione di alto livello, lasciando le inseguitrici a distanza. Se continueranno con questo passo fino al termine del campionato, si potrebbe assistere a una promozione diretta delle prime tre, con il quarto posto che resterebbe senza chance di giocarsi l’accesso alla massima categoria.

Il valore dei playoff e l’incognita finale

L’assenza degli spareggi promozione sarebbe un duro colpo per la visibilità della Serie B, considerando che i playoff rappresentano la fase più emozionante del torneo, con partite seguite da milioni di spettatori. Tuttavia, sarebbe altrettanto giusto premiare il dominio delle prime tre squadre, che hanno dimostrato sin dall’inizio del campionato di essere superiori alla concorrenza.

Resta ancora da vedere se le inseguitrici riusciranno a ridurre il distacco o se, per la seconda volta nella storia della Serie B, i playoff verranno cancellati.