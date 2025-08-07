Tuttosport: “Entusiasmo Palermo. Arrivano anche i dirigenti del Manchester City, prevista visita a Torretta”

Manca pochissimo: sabato sera il Barbera sarà il teatro di un evento storico, con l’amichevole tra Palermo e Manchester City pronta a catalizzare l’attenzione di oltre 33mila spettatori. Due club lontanissimi per palmarès e budget, ma uniti dalla stessa proprietà, quel City Football Group che, dopo un finale di stagione burrascoso, sembra aver riacceso la passione dei tifosi rosanero.

Come racconta Luigi Butera sulle pagine di Tuttosport, l’entusiasmo è tornato grazie a scelte mirate: il mercato di primo livello, con l’arrivo di profili come Bardi, e soprattutto la nomina di Filippo Inzaghi in panchina hanno risvegliato un ambiente che sembrava essersi spento sotto la gestione Dionisi. Ora, come scrive ancora Tuttosport, Palermo si è ripreso… Palermo.

La sfida contro Guardiola – che sbarcherà in città con tutta la squadra e lo staff tecnico al seguito – sarà molto più di una semplice amichevole: rappresenterà il nuovo inizio. Sarà presente anche l’alto comando del CFG, con in testa il CEO Ferran Soriano, Alberto Galassi (membro del board del gruppo e del CdA del Palermo) e la visita programmata al centro sportivo di Torretta.

Nell’articolo firmato da Luigi Butera per Tuttosport, si sottolinea come Inzaghi stia preparando la partita con estrema serietà: ieri test contro l’Athletic Palermo, squadra di Serie D, battuta 7-1 con reti di Segre, Palumbo, Pohjanpalo (doppietta), Augello, Brutto e Diakité. È la prima vera prova generale prima dell’evento internazionale.

Ma il vero spettacolo sarà l’incrocio tra due filosofie calcistiche: il pragmatismo di Inzaghi e il calcio estetico di Guardiola. Due mondi lontani, sì, ma entrambi efficaci. E chissà che Superpippo – scrive ancora Butera su Tuttosport – non possa chiedere qualche consiglio al fratello Simone, che con il City ha avuto incroci ben noti, e anche amari.

Una cosa è certa: sabato il Barbera sarà sold out. Palermo non vuole sfigurare. Inzaghi lo sa e si affida all’orgoglio, la virtù che non gli è mai mancata. Ora, tocca al campo completare il capolavoro iniziato dal City Group.