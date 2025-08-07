Mandorlini punta su Palermo e Monza: «Ma occhio al riscatto di Frosinone e Samp»

– La Serie B 2025/26 si preannuncia ancora una volta imprevedibile e competitiva. A ribadirlo è Andrea Mandorlini, ex calciatore e allenatore con una lunga esperienza tra i professionisti, intervenuto in esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it per analizzare i temi caldi del calciomercato e le prospettive delle prossime stagioni.

Parlando della lotta per la promozione diretta, Mandorlini ha indicato le sue favorite, sottolineando però come nel campionato cadetto non si possa mai dare nulla per scontato:

«Sarà una bellissima lotta anche quest’anno e, come sempre, il campionato di Serie B è indecifrabile, per certi versi, perché ogni anno può venire fuori una outsider che può sbaragliare quelle più gettonate».

In cima alla lista delle pretendenti, secondo l’allenatore, ci sono i rosanero:

«Tra i nomi, metto davanti quello del Palermo e del Monza, ma mi aspetto di vedere un grande riscatto da parte del Frosinone e della Sampdoria, proprio in virtù di quanto accaduto nello scorso campionato».

Mandorlini ha poi aggiunto altri due club da tenere d’occhio nella corsa alla Serie A:

«Non mancheranno all’appello l’Empoli e il Venezia. Inoltre, da ex allenatore di questa squadra, mi auguro che possa esserci lo Spezia tra le prime due, anche perché credo che ci sia tanta voglia di riscattarsi dopo la finale dei Playoff persa contro la Cremonese qualche mese fa».