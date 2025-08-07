IN DISCOTECA DOPO LA SCONFITTA: Juve, lo hanno scoperto adesso | La società è su tutte le furie

Il giocatore è stato ripreso mentre si trovava in discoteca dopo una sconfitta della squadra: società infuriata.

La Juventus sta attraversando un momento di transizione nel corso di questo calciomercato estivo. La squadra capitanata da Igor Tudor sta cercando un nuovo equilibrio per tornare ai fasti di una volta. E con l’accesso in Champions League ottenuto all’ultima giornata c’è entusiasmo in vista dell’annata che verrà.

Ma il passato torna quasi sempre a galla e un giocatore è coinvolto in una storia tutt’altro che facile da raccontare. A marzo di quest’anno, dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta, il calciatore in questione, si è reso protagonista di una vicenda che solamente adesso sta salendo a galla.

Mentre l’umore della squadra era a terra e Thiago Motta si apprestava a sedere sulla panchina bianconera per la penultima volta, fuori dal campo qualcuno sembrava avere altri pensieri. Alcuni tifosi, ancora scossi dalla prestazione della squadra, hanno segnalato un episodio che ha fatto infuriare l’ambiente bianconero.

Nella notte tra quella domenica e il lunedì successivo, a poche ore dalla batosta subita a Bergamo, il centrocampista è stato avvistato in una nota discoteca torinese. Alcuni tifosi sono stati in grado di riconoscerlo come riportato da repubblica.it. Non solo era presente, ma aveva anche prenotato un tavolo riservato.

Le polemiche

Le immagini, scattate da chi lo ha notato e condivise sui social, hanno fatto il giro del web nel giro di poche ore. Ovviamente queste foto hanno scatenato un’ondata di polemiche. Tanti tifosi si sono detti delusi, altri addirittura traditi da un comportamento ritenuto irrispettoso nei confronti della maglia.

La società, che ha visionato il materiale circolato online, non ha preso bene l’accaduto. In un momento di crisi tecnica e mediatica, gesti come questi rischiano di minare ulteriormente l’equilibrio del gruppo. Anche se il giocatore era ufficialmente indisponibile per infortunio, la sua presenza in un locale notturno non è passata inosservata.

Di chi si tratta

Il centrocampista in questione è stato pagato 50 milioni durante la scorsa estate, accolto come uno dei pilastri del nuovo progetto. Un investimento importante, che ha deluso le aspettative e che ora rischia di essere tagliato fuori dal progetto di Tudor se si va ad aggiungere anche il ritardo nel presentarsi in ritiro.

Il protagonista di questa vicenda è Douglas Luiz. Il brasiliano, in forza alla Juve ma con un futuro incerto davanti, è finito al centro di una bufera per la sua vita notturna. La Juventus adesso dovrà valutare il calciatore che in vista della stagione 2025/2026 è partito già trovandosi in salita.