Palermo, la città aspetta il City: domani Guardiola al Barbera e cena di gala con il Palermo
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, è stata definita nei dettagli l’esclusiva cena che vedrà protagonisti il Palermo e il Manchester City, insieme alle rispettive dirigenze, alla vigilia dell’amichevole di lusso al “Renzo Barbera”.
Cresce l’attesa in città per l’arrivo del Manchester City. La squadra di Pep Guardiola sbarcherà domani a Palermo in vista dell’amichevole di lusso contro i rosanero in programma sabato sera al “Renzo Barbera”.
I Citizens alloggeranno all’Hotel delle Palme, nel cuore del centro storico, mentre la dirigenza del City Football Group sarà ospitata all’Hotel Villa Igea, con il CEO Ferran Soriano e l’intero stato maggiore attesi nel capoluogo siciliano.
Il tecnico Pep Guardiola interverrà in conferenza stampa domani sera alle ore 19:45 allo stadio Barbera, proveniente direttamente dall’aeroporto. Al termine dell’incontro con i giornalisti, è prevista una cena di gala all’Hotel delle Palme alla presenza di entrambe le squadre e delle alte sfere dei due club, in un momento simbolico che rinsalda ulteriormente i legami all’interno della galassia City Football Group.
L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile: biglietti esauriti e città pronta a vivere un weekend di calcio internazionale.